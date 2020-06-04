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Как правильно оптимизировать расходы во время кризиса

И почему оптимизация «снизу вверх» лучше оптимизации «сверху вниз»
Патрик Дауст Пол Саймон
Варвара Гранкова для Ведомостей

Во время экономического спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, каждая компания думает о том, как оптимизировать бизнес. Нередко решения принимаются на высшем уровне с опорой на ограниченный набор данных, например на прогнозы выручки или сравнение с конкурентами. Но часто этот подход ведет к ошибочным результатам и деморализует сотрудников.

Между тем руководителям следует подходить к оптимизации бизнеса, ориентируясь на данные от самого ценного источника, который у них есть, – сотрудников. Предоставив им возможность участия в сборе данных и выработке рекомендаций, руководители смогут получить более полную картину о том, какие действия и инициативы уже реализуются в компании. Они также смогут лучше понять, какие виды деятельности важны со стратегической точки зрения, а какие можно автоматизировать, отдать подрядчикам (или вообще отказаться о них).

Мы выяснили, что при таком подходе «снизу вверх» руководителям бизнеса удается не только существенно сократить затраты, но и реализовать цели гораздо быстрее, поскольку и менеджеры среднего звена, и рядовые сотрудники стремятся оказывать поддержку, а изменения, достигнутые в результате, имеют более долгосрочный эффект.

Пример – сеть ресторанов быстрого питания взяла данные анализа, проведенного руководством по принципу «сверху вниз», и дополнила их количественными и качественными данными, полученными не только от вице-президентов и директоров, но и от рядовых сотрудников. Ей удалось сократить расходы на продажи, общие и административные затраты более чем на треть, а также сосредоточиться на стратегических областях: маркетинге, инновациях и новых франшизах. А сеть клиник смогла найти новые способы улучшить взаимодействие клинических специалистов и административного персонала. Увеличился поток пациентов по разным направлениям, а операционные затраты сократились более чем на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных