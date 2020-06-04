Как правильно оптимизировать расходы во время кризиса

Между тем руководителям следует подходить к оптимизации бизнеса, ориентируясь на данные от самого ценного источника, который у них есть, – сотрудников. Предоставив им возможность участия в сборе данных и выработке рекомендаций, руководители смогут получить более полную картину о том, какие действия и инициативы уже реализуются в компании. Они также смогут лучше понять, какие виды деятельности важны со стратегической точки зрения, а какие можно автоматизировать, отдать подрядчикам (или вообще отказаться о них).