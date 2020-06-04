Как правильно оптимизировать расходы во время кризиса

Как правильно оптимизировать расходы во время кризисаИ почему оптимизация «снизу вверх» лучше оптимизации «сверху вниз»
Во время экономического спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, каждая компания думает о том, как оптимизировать бизнес. Нередко решения принимаются на высшем уровне с опорой на ограниченный набор данных, например на прогнозы выручки или сравнение с конкурентами. Но часто этот подход ведет к ошибочным результатам и деморализует сотрудников.
Между тем руководителям следует подходить к оптимизации бизнеса, ориентируясь на данные от самого ценного источника, который у них есть, – сотрудников. Предоставив им возможность участия в сборе данных и выработке рекомендаций, руководители смогут получить более полную картину о том, какие действия и инициативы уже реализуются в компании. Они также смогут лучше понять, какие виды деятельности важны со стратегической точки зрения, а какие можно автоматизировать, отдать подрядчикам (или вообще отказаться о них).
Мы выяснили, что при таком подходе «снизу вверх» руководителям бизнеса удается не только существенно сократить затраты, но и реализовать цели гораздо быстрее, поскольку и менеджеры среднего звена, и рядовые сотрудники стремятся оказывать поддержку, а изменения, достигнутые в результате, имеют более долгосрочный эффект.
Пример – сеть ресторанов быстрого питания взяла данные анализа, проведенного руководством по принципу «сверху вниз», и дополнила их количественными и качественными данными, полученными не только от вице-президентов и директоров, но и от рядовых сотрудников. Ей удалось сократить расходы на продажи, общие и административные затраты более чем на треть, а также сосредоточиться на стратегических областях: маркетинге, инновациях и новых франшизах. А сеть клиник смогла найти новые способы улучшить взаимодействие клинических специалистов и административного персонала. Увеличился поток пациентов по разным направлениям, а операционные затраты сократились более чем на 20%.