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Чем должен сейчас заниматься настоящий руководитель

Четыре ловушки, в которые может попасть топ-менеджер
Эрик Джей Макналти Леонард Маркус
Варвара Гранкова

Прошлое до COVID-19 было относительно стабильным и предсказуемым. В настоящем мы видим хаос и дестабилизацию. А будущее пока неясно. Одни организации выживут, а для других все закончится катастрофой. Судьба компаний в огромной степени зависит от того, что руководители и их команды будут делать сейчас, в разгар кризиса.

Во время кризисов, когда ситуация так сложна и изменчива, от руководителей требуются как реактивные, так и проактивные действия. Нужно реагировать на проблемы, решать срочные вопросы и распределять ресурсы. События развиваются быстро, и действовать нужно решительно.

Но проактивно вести компанию через кризис к лучшему из возможных исходов – нечто другое. Для этого нужно готовиться к событиям заранее. Иными словами, нужно думать не только о текущем моменте, но и о следующих трех, четырех или пяти проблемах.

Вот уже почти 20 лет мы исследуем, как руководители компаний и ведомств действуют в напряженных кризисных ситуациях. Мы выяснили, что самая распространенная ошибка – думать только о текущем моменте и забывать о будущем. Лучшим лидерам удается избежать препятствий, спасти людей, придать компании новый импульс и помочь городу и стране. Но многие могут попасть в одну из следующих ловушек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных