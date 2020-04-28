Чем должен сейчас заниматься настоящий руководитель

Чем должен сейчас заниматься настоящий руководительЧетыре ловушки, в которые может попасть топ-менеджер
Прошлое до COVID-19 было относительно стабильным и предсказуемым. В настоящем мы видим хаос и дестабилизацию. А будущее пока неясно. Одни организации выживут, а для других все закончится катастрофой. Судьба компаний в огромной степени зависит от того, что руководители и их команды будут делать сейчас, в разгар кризиса.
Во время кризисов, когда ситуация так сложна и изменчива, от руководителей требуются как реактивные, так и проактивные действия. Нужно реагировать на проблемы, решать срочные вопросы и распределять ресурсы. События развиваются быстро, и действовать нужно решительно.
Но проактивно вести компанию через кризис к лучшему из возможных исходов – нечто другое. Для этого нужно готовиться к событиям заранее. Иными словами, нужно думать не только о текущем моменте, но и о следующих трех, четырех или пяти проблемах.
Вот уже почти 20 лет мы исследуем, как руководители компаний и ведомств действуют в напряженных кризисных ситуациях. Мы выяснили, что самая распространенная ошибка – думать только о текущем моменте и забывать о будущем. Лучшим лидерам удается избежать препятствий, спасти людей, придать компании новый импульс и помочь городу и стране. Но многие могут попасть в одну из следующих ловушек.