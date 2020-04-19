Не нужно доискиваться, за что наказывается человечество. Всем нам хочется понять, чем же провинились люди, за что (или для чего) их постигло такое бедствие. Дискуссии на эту тему полезны, но ответ найден не будет. В Библии не сказано, в чем состояло развращение человека в глазах Господа, – точно так же и наши споры будут длиться до той поры, пока пандемия не будет забыта.