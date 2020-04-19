Ноев ковчег и спасение тонущего бизнесаВосемь принципов библейского Ноя, актуальные для компаний сегодня
Человечество не раз сталкивалось с разрушительными бедствиями. Известнейший библейский пример – Всемирный потоп. Тогда Ной построил ковчег для спасения своей семьи и всех животных. А что если составить программу действий для бизнеса, взяв за основу стратегию Ноя? Возможно, это даст новые идеи, столь необходимые в текущей беспрецедентной ситуации. Вот восемь принципов, которые можно сформулировать по аналогии с историей Ноя.
Не нужно доискиваться, за что наказывается человечество. Всем нам хочется понять, чем же провинились люди, за что (или для чего) их постигло такое бедствие. Дискуссии на эту тему полезны, но ответ найден не будет. В Библии не сказано, в чем состояло развращение человека в глазах Господа, – точно так же и наши споры будут длиться до той поры, пока пандемия не будет забыта.