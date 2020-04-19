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Ноев ковчег и спасение тонущего бизнеса

Восемь принципов библейского Ноя, актуальные для компаний сегодня
Марк Розин , президент «Экопси консалтинга»

Человечество не раз сталкивалось с разрушительными бедствиями. Известнейший библейский пример – Всемирный потоп. Тогда Ной построил ковчег для спасения своей семьи и всех животных. А что если составить программу действий для бизнеса, взяв за основу стратегию Ноя? Возможно, это даст новые идеи, столь необходимые в текущей беспрецедентной ситуации. Вот восемь принципов, которые можно сформулировать по аналогии с историей Ноя. 

Не нужно доискиваться, за что наказывается человечество. Всем нам хочется понять, чем же провинились люди, за что (или для чего) их постигло такое бедствие. Дискуссии на эту тему полезны, но ответ найден не будет. В Библии не сказано, в чем состояло развращение человека в глазах Господа, – точно так же и наши споры будут длиться до той поры, пока пандемия не будет забыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных