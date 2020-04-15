Как компаниям мобилизовать силы во время эпидемии

Как компаниям мобилизовать силы во время эпидемииИ настроить сотрудников на конструктивную работу
Собранность, эмоциональная поддержка сотрудников и эффективное руководство сегодня необходимы всем: и международным корпорациям, и мелким стартапам. Есть веские поводы для тревоги. Выполнение ранее установленных целей и планов в бизнесе сейчас под вопросом, сотрудникам требуется время для решения семейных проблем, будущее экономики не выглядит многообещающим – а что еще ждет нас завтра?
Нет сомнений, неопределенность губительна как для бизнеса, так и для мотивации сотрудников. Коронавирус приносит такую неопределенность и в бизнес, и в личную жизнь. Однако едва ли получится решать проблемы, если менеджмент и сотрудники поддадутся панике. Упаднические настроения не помогут ни бизнесу, ни экономике, ни здоровью и благополучию сотрудников.
В период неопределенности руководителям следует обратить пристальное внимание на собственные поступки и реакцию на сложившиеся обстоятельства. Способствуют ли они распространению паники или, наоборот, настраивают сотрудников и общественность на более продуктивный лад?
Динамика поведения людей весьма предсказуема. Находятся ли они в офисе или работают из дома, оставаясь на связи с помощью цифровых технологий, они все равно попадают под влияние непрерывного потока негативных новостей со всего мира.