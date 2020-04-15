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Как компаниям мобилизовать силы во время эпидемии

И настроить сотрудников на конструктивную  работу
Гордон Рудоу
Варвара Гранкова для Ведомостей

Собранность, эмоциональная поддержка сотрудников и эффективное руководство сегодня необходимы всем: и международным корпорациям, и мелким стартапам. Есть веские поводы для тревоги. Выполнение ранее установленных целей и планов в бизнесе сейчас под вопросом, сотрудникам требуется время для решения семейных проблем, будущее экономики не выглядит многообещающим – а что еще ждет нас завтра?

Нет сомнений, неопределенность губительна как для бизнеса, так и для мотивации сотрудников. Коронавирус приносит такую неопределенность и в бизнес, и в личную жизнь. Однако едва ли получится решать проблемы, если менеджмент и сотрудники поддадутся панике. Упаднические настроения не помогут ни бизнесу, ни экономике, ни здоровью и благополучию сотрудников.

В период неопределенности руководителям следует обратить пристальное внимание на собственные поступки и реакцию на сложившиеся обстоятельства. Способствуют ли они распространению паники или, наоборот, настраивают сотрудников и общественность на более продуктивный лад?

Динамика поведения людей весьма предсказуема. Находятся ли они в офисе или работают из дома, оставаясь на связи с помощью цифровых технологий, они все равно попадают под влияние непрерывного потока негативных новостей со всего мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных