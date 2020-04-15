Как компаниям мобилизовать силы во время эпидемии

Нет сомнений, неопределенность губительна как для бизнеса, так и для мотивации сотрудников. Коронавирус приносит такую неопределенность и в бизнес, и в личную жизнь. Однако едва ли получится решать проблемы, если менеджмент и сотрудники поддадутся панике. Упаднические настроения не помогут ни бизнесу, ни экономике, ни здоровью и благополучию сотрудников.