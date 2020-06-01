Десять шагов для реструктуризации долговКоторые помогут компаниям договориться с банками и снизить риск дефолта
В последние два месяца многие предприятия и целые сектора экономики приостановили деятельность в России. Некоторые компании уже приняли оперативные меры, чтобы сохранить контроль над бизнесом и денежными потоками, снизить негативное влияние падения спроса. Они оптимизировали расходы, провели переговоры с поставщиками и арендодателями, получили кредитные каникулы от банков, воспользовались государственной поддержкой в виде льгот и отсрочек по налогам, субсидий и гарантий.
Однако кредитные каникулы, предоставленные банками, ‒ всего лишь временное послабление или отсрочка, и погашение кредитов и процентов остается неизбежным. При первых признаках приближающихся проблем с обслуживанием кредитов в условиях, когда выручка и EBITDA падают, остатки денежных средств на счетах тают, дебиторская задолженность растет и возникает риск нарушения ковенант, собственникам и руководству бизнеса необходимо оперативно начать подготовку к переговорам с кредиторами о реструктуризации долга.