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Десять шагов для реструктуризации долгов

Которые помогут компаниям договориться с банками и снизить риск дефолта
Вадим Храпун , партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса PwC в России

В последние два месяца многие предприятия и целые сектора экономики приостановили деятельность в России. Некоторые компании уже приняли оперативные меры, чтобы сохранить контроль над бизнесом и денежными потоками, снизить негативное влияние падения спроса. Они оптимизировали расходы, провели переговоры с поставщиками и арендодателями, получили кредитные каникулы от банков, воспользовались государственной поддержкой в виде льгот и отсрочек по налогам, субсидий и гарантий.

Однако кредитные каникулы, предоставленные банками, ‒ всего лишь временное послабление или отсрочка, и погашение кредитов и процентов остается неизбежным. При первых признаках приближающихся проблем с обслуживанием кредитов в условиях, когда выручка и EBITDA падают, остатки денежных средств на счетах тают, дебиторская задолженность растет и возникает риск нарушения ковенант, собственникам и руководству бизнеса необходимо оперативно начать подготовку к переговорам с кредиторами о реструктуризации долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных