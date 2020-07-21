В России может появиться новый вид вклада

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, ИНС при прочих равных условиях имеет преимущество перед обычным ипотечным кредитом. «Главное преимущество в том, что такой вклад позволяет будущему ипотечному заемщику выгодно накопить средства на первоначальный взнос и не сталкиваться с проблемой, где этот первоначальный взнос взять, если жилье необходимо, а средств на первоначальный взнос нет», – говорит она. При этом, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, «рассчитывать на какие-то сверхдоходы от размещения средств в данных инструментах не приходится, в том числе от софинансирования со стороны регионального бюджета. Ожидать проценты по такому вкладу выше хотя бы на 1 п. п. от средних ставок по депозитам не стоит». «Это полезная инициатива, но она рассчитана на людей со стабильным доходом и склонностью заранее планировать свое будущее, а таких в России не очень много», – говорит Мильчакова. Тем же, кто не на 100% уверен в своем будущем, для накоплений лучше воспользоваться обычными банковскими вкладами.