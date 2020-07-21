В России может появиться новый вид вклада

В России может появиться новый вид вкладаОн станет хорошей альтернативой обычной ипотеке
Законопроект о запуске в России с 1 января 2021 г. механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Как говорится в пояснительной записке к документу, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан».
Закон о банках и банковской деятельности предлагается дополнить статьей о договоре жилищных сбережений. По нему банк обязуется принимать от клиента в течение всего срока действия договора средства на вклад и накапливать на вкладе проценты, начисляемые по заранее оговоренной ставке. По окончании срока действия договора банк будет обязан вернуть клиенту все сбережения, выплатить все начисленные проценты, а также заключить с ним кредитный договор на приобретение жилья на заранее оговоренных условиях.
По сути, договор жилищных сбережений является тем же депозитом, однако с особыми условиями. В частности, в указанном договоре стороны заключают предварительный кредитный договор с заранее оговоренными твердыми условиями предоставления кредита. По мнению авторов законопроекта, за 3–7 лет сбережений (минимум 1 год) будущий заемщик сможет накопить первоначальный взнос в размере 50% и более от стоимости жилья.
При этом застрахован такой депозит будет на сумму до 3 млн руб. (в 2 раза больше, чем обычные вклады, застрахованные на 1,4 млн руб.). Авторы законопроекта подчеркивают: страхование обычных и жилищно-накопительных вкладов будет раздельным. То есть, к примеру, если в одном банке два вклада по 3 млн руб., то в случае отъема у банка лицензии вкладчик получит 4,4 млн руб.
Жилищный вклад может пополняться, с одной стороны, гражданином, с другой – софинансироваться региональными властями. Размер выплат и категории граждан, чьи вклады будут софинансироваться, определят региональные власти. Сумма софинансирования в законопроекте не указана. К примеру, в Краснодарском крае, где с 2011 г. запущен эксперимент по жилищно-накопительным вкладам, гражданин должен вносить ежемесячно во вклад от 3000 руб. и может получить на свой счет субсидию из регионального бюджета в размере 30% от внесенных на вклад средств, но не более 3000 руб. в месяц.
По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, ИНС при прочих равных условиях имеет преимущество перед обычным ипотечным кредитом. «Главное преимущество в том, что такой вклад позволяет будущему ипотечному заемщику выгодно накопить средства на первоначальный взнос и не сталкиваться с проблемой, где этот первоначальный взнос взять, если жилье необходимо, а средств на первоначальный взнос нет», – говорит она. При этом, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, «рассчитывать на какие-то сверхдоходы от размещения средств в данных инструментах не приходится, в том числе от софинансирования со стороны регионального бюджета. Ожидать проценты по такому вкладу выше хотя бы на 1 п. п. от средних ставок по депозитам не стоит». «Это полезная инициатива, но она рассчитана на людей со стабильным доходом и склонностью заранее планировать свое будущее, а таких в России не очень много», – говорит Мильчакова. Тем же, кто не на 100% уверен в своем будущем, для накоплений лучше воспользоваться обычными банковскими вкладами.
Для банков законодательная инициатива депутатов, с одной стороны, выгодна, а с другой – рискованна. Вклады ипотечников – это длинные заемные деньги, так что у банков появится возможность за их счет кредитовать проекты с длительным сроком окупаемости. Но при этом существуют и риски: банк обязуется заранее предоставить своему клиенту выгодный ипотечный кредит, даже если его кредитная история к моменту получения ипотеки испортится. «Нельзя вменять банку в обязанность выдачу кредита», — говорят банкиры.