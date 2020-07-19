Ипотека для хороших заемщиков будет дешеветь

Ипотека для хороших заемщиков будет дешеветьОстальным придется подождать роста экономики
В марте 2020 г. в России был выдан 10-миллионный ипотечный кредит. Март также стал одним из самых успешных месяцев за всю историю ипотечного рынка: было выдано 308 700 кредитов на 762 млрд руб., что на 8,5% в количественном и на 23,1% в денежном выражении больше, чем в марте 2019 г. Продолжили снижение ставки, увеличился – до 19 лет – средний срок выдачи кредитов.
Потом на рынок пришел коронавирус. В апреле было выдано лишь 90 500 ипотечных кредитов на общую сумму 203,4 млрд руб. Объемы разом сократились на 17% в количественном и на 15% в денежном выражении по сравнению с апрелем предыдущего года.
Тем не менее после снятия большей части ограничений рынок начал восстанавливаться и число заявок резко пошло вверх. Происходило это на фоне быстрого снижения ставок: по итогам июня средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам упали до 8,5%. Есть все шансы уже этим летом обновить рекорд – ставки могут упасть и ниже 8%.