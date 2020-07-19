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Ипотека для хороших заемщиков будет дешеветь

Остальным придется подождать роста экономики
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

В марте 2020 г. в России был выдан 10-миллионный ипотечный кредит. Март также стал одним из самых успешных месяцев за всю историю ипотечного рынка: было выдано 308 700 кредитов на 762 млрд руб., что на 8,5% в количественном и на 23,1% в денежном выражении больше, чем в марте 2019 г. Продолжили снижение ставки, увеличился – до 19 лет – средний срок выдачи кредитов.

Потом на рынок пришел коронавирус. В апреле было выдано лишь 90 500 ипотечных кредитов на общую сумму 203,4 млрд руб. Объемы разом сократились на 17% в количественном и на 15% в денежном выражении по сравнению с апрелем предыдущего года.

Тем не менее после снятия большей части ограничений рынок начал восстанавливаться и число заявок резко пошло вверх. Происходило это на фоне быстрого снижения ставок: по итогам июня средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам упали до 8,5%. Есть все шансы уже этим летом обновить рекорд – ставки могут упасть и ниже 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных