Ипотека для хороших заемщиков будет дешеветь

В марте 2020 г. в России был выдан 10-миллионный ипотечный кредит. Март также стал одним из самых успешных месяцев за всю историю ипотечного рынка: было выдано 308 700 кредитов на 762 млрд руб., что на 8,5% в количественном и на 23,1% в денежном выражении больше, чем в марте 2019 г. Продолжили снижение ставки, увеличился – до 19 лет – средний срок выдачи кредитов.