Ставки выданной ипотеки рухнули до исторического минимума

Рынок ипотеки начал возвращаться к докризисному состоянию. В мае банки оформили 85 474 ипотечных кредита на 199 млрд руб., сообщил во вторник Центробанк. Майские результаты оказались немного хуже апрельских: на 6% в количественном выражении и на 3% ‒ в денежном, но почти совпадают с выдачами год к году. По сравнению с маем прошлого года банки оформили только на 0,4% меньше кредитов, а выдачи выросли на 4,5%.