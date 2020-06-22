ЦБ хочет снизить нагрузку на капитал банков ради ипотеки

ЦБ хочет снизить нагрузку на капитал банков ради ипотекиЭто позволит поддержать рынок, но не увеличить его, считают эксперты
Центробанк хочет снизить нагрузку на капитал банков на 300 млрд руб., чтобы те могли наращивать ипотечное кредитование. По мнению экспертов, это позволит поддержать рынок, но не увеличить его
Центробанк планирует уменьшить коэффициенты риска по ипотеке, говорится в проекте указания, опубликованном на сайте регулятора в понедельник. Это снизит нагрузку на капитал банков: чем выше коэффициент риска, тем больше капитала требуется для выдачи кредита. Регулятор рассчитывает, что новая шкала коэффициентов позволит банкам высвободить около 300 млрд руб. по действующим ссудам, увеличить выдачу новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки и будет способствовать снижению ставок.
Сейчас коэффициенты риска составляют 35, 50 или 70% в зависимости от первоначального взноса и отношения дохода заемщика к ипотечным платежам. Например, коэффициент 70% используется, если взнос – 30% от стоимости жилья, а доход заемщика вдвое превышает годовую сумму платежей по ипотеке. К более рискованным ссудам применяется коэффициент 100%. Центробанк предлагает скорректировать шкалу коэффициентов риска с учетом потерь банков по ипотечным кредитам. Они будут установлены в диапазоне от 20 до 100% в зависимости от взноса и показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Для рефинансированных кредитов коэффициенты тоже будут снижены.
Центробанк не первый раз уменьшает нагрузку на банки ради поддержки ипотеки. Весной он снизил надбавки к коэффициентам риска (они также зависят от взноса и ПДН заемщика) по ипотечным кредитам, выданным с 1 апреля, и отменил – по кредитам, выданным до 1 апреля. Последняя мера позволит банкам высвободить около 110 млрд руб. и продолжить за счет этого кредитование, оценивала в апреле председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Однако это не спасло рынок от сокращения на треть в апреле. По данным Центробанка, в апреле банки выдали 90 526 ипотечных кредитов – на 26% меньше, чем в марте, их сумма снизилась на 33% до 203,4 млрд руб. В годовом сравнении выдачи упали на 17 и 15% соответственно.
Аналитики сомневаются, что снижение коэффициентов риска приведет к росту выдач. По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, банки не смогут загрузить высвобожденный капитал новыми кредитами как минимум до 2021 г. С одной стороны, из-за рисков изъятия средств с вкладов большинство банков вынуждены поддерживать запас ликвидности, а не наращивать доходные активы, указывает он. С другой – выдачи будут снижаться из-за ухудшения положения и дисциплины заемщиков и соответствующего ужесточения их проверки, говорит Беликов. Так что Центробанк скорее действует на перспективу, рассуждает он: сейчас банки предпочтут поддерживать портфель, а не активно наращивать его.
В этом году значительную часть экономии банкам придется направить на дорезервирование, поэтому можно говорить скорее о предотвращении сжатия кредитного портфеля, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но можно рассчитывать на рост ипотечного кредитования за счет того, что это наиболее устойчивый и понятный сейчас сегмент, полагает он.
Корреляция между коэффициентами риска и ставками по ипотеке справедлива, признает Беликов, но проявляется она на стабильном рынке, когда банкам интересно наращивать выдачи: «Сейчас же ставки ипотеки будут снижаться за счет снижения ключевой ставки, но с некоторым отставанием от нее по времени и по размеру снижения».
Стоимость ипотеки также зависит от действий крупных игроков: при снижении ставок Сбербанком другие банки следовали за ним, напоминает зампред «Абсолют банка» Николай Василевский.
Новые коэффициенты скорее поддерживающая мера, а на ставки они могут влиять лишь косвенно, полагает Василевский. Банки с широкой линейкой продуктов могут пересмотреть ее в сторону ипотеки, если это позволит снизить давление на капитал, поясняет он, в результате увеличится конкуренция в этом сегменте.
Высвобожденные 300 млрд руб. – это лучше, чем ничего, говорит руководитель дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко, но возможностей для потенциального снижения ставок за счет этого он не видит.