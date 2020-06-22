ЦБ хочет снизить нагрузку на капитал банков ради ипотеки

Аналитики сомневаются, что снижение коэффициентов риска приведет к росту выдач. По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, банки не смогут загрузить высвобожденный капитал новыми кредитами как минимум до 2021 г. С одной стороны, из-за рисков изъятия средств с вкладов большинство банков вынуждены поддерживать запас ликвидности, а не наращивать доходные активы, указывает он. С другой – выдачи будут снижаться из-за ухудшения положения и дисциплины заемщиков и соответствующего ужесточения их проверки, говорит Беликов. Так что Центробанк скорее действует на перспективу, рассуждает он: сейчас банки предпочтут поддерживать портфель, а не активно наращивать его.