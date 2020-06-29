Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки. «В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано», – сказал Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.
Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., в остальных регионах – с 3 млн до 6 млн руб.
Распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье на прошлой неделе предложил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации. «Здесь [в Москве и Петербурге] цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки», – отметил он.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.