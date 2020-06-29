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Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки. «В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано», – сказал Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., в остальных регионах – с 3 млн до 6 млн руб.

Распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье на прошлой неделе предложил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации. «Здесь [в Москве и Петербурге] цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки», – отметил он.

Ранее по теме: Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных