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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

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Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 г. на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ранее была 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.

23 июня президент Владимир Путин во время своего обращения к нации предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных