Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ранее была 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.