Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки
Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 г. на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ранее была 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.
23 июня президент Владимир Путин во время своего обращения к нации предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн руб.