Банки массово снижают ставки собственной ипотеки

После запуска госпрограммы льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. Явление стало массовым в конце мая – июне. С середины мая условия кредитования по всем или отдельным собственным программам успели улучшить 13 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля и еще несколько менее активных игроков рынка ипотеки. В среднем ставки упали на 0,5–1 процентный пункт (п. п.), а у некоторых ипотека подешевела на 1,5 п. п.