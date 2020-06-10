Ипотека с господдержкой дешевеет

Ипотека с господдержкой дешевеетБольшинство крупных банков опустили ставки ниже 6,5%, некоторые – ниже 6%
За 1,5 месяца с момента запуска госпрограммы льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых многие ипотечные банки (по данным оператора программы Дом.РФ, на 4 июня в ней участвовало 55 банков, 31 из которых уже выдает кредиты) сделали условия кредитования лучше предписанных правительством. В результате три четверти крупных банков теперь предлагают такую ипотеку дешевле 6,5% годовых, а у некоторых ставка ниже 6%.
Как дешевеет льготная ипотека
С середины мая банки – участники госпрограммы один за другим начали снижать базовые ставки льготной ипотеки, а также предлагать заемщикам различные скидки.
Промсвязьбанк в конце мая снизил свою базовую ставку ипотеки с господдержкой на 0,15 процентного пункта (п. п.) до 5,85% годовых, Россельхозбанк– на 0,4 п. п. до 5,9%. Ранее так же поступили Райффайзенбанк, уменьшивший ставку по программе «Ипотека с господдержкой 2020» на 0,31 п. п. до 6,19%, и «Санкт-Петербург», снизивший ставку с 6,5 до 6% для зарплатных клиентов и до 6,25% для остальных.
В Альфа-банке с 5 июня базовая ставка понижена на 0,31 п. п. до 6,19%. «Юникредит банк» на этой неделе объявил о запуске льготной ипотеки по госпрограмме со ставкой 5,9%.
Многие банки подошли к тарифам в новой ипотечной госпрограмме творчески. Некоторые не снижают базовые ставки, а вводят разные дисконты при выполнении заемщиком определенных условий, делится наблюдениями руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц агентства Marcs Наталия Исаенко. «К примеру, в середине мая Сбербанк ввел скидку к базовой ставке (6,4%) в размере 0,3 п. п. при использовании заемщиком сервиса «Электронная регистрация», банк «Дом.РФ» снижает ставку на 0,4 п. п. до 6,1% при подтверждении дохода заемщика выпиской из Пенсионного фонда России, напоминает она.
В конце мая «Росбанк дом» предложил клиентам скидку к ставке по программе «Льготная новостройка» 0,5–1,5 п. п. при уплате единовременной комиссии в размере 1–4% от суммы кредита. С учетом этого его минимальная ставка может опуститься до 5%. Такого же рода скидку к базовой ставке 6,49% годовых предусмотрел ТКБ: 1,5 п. п. при единовременном платеже 4,99% от суммы кредита.
А Альфа-банк недавно решил увязать процент по кредиту с его суммой, которая согласно постановлению правительства не может превышать 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 3 млн руб. в остальных регионах. Сейчас банк выдает ипотеку по сниженной ставке 5,99% при сумме кредита от 6 млн руб. в Москве и Московской области, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. в регионах и по базовой ставке 6,19% при меньших суммах.
Ряд банков предлагают дисконт к базовой ставке, если заемщик присоединится к договору коллективного страхования вместо заключения индивидуального полиса: «Абсолют банк» – 0,25 п. п., «Возрождение» – 0,5 п. п., ТКБ – 0,15 п. п.
Представители некоторых банков, в частности ПСБ, объяснили снижение ставок желанием поддержать спрос на ипотеку летом. В мае на долю ипотеки с господдержкой пришлась половина поступивших в ПСБ заявок на кредит и треть всех ипотечных выдач. Пресс-служба Россельхозбанка подчеркнула, что банк «отслеживает ситуацию по рынку в целом и стремится сохранить самые привлекательные ставки».
На сегодняшний день льготную ипотеку под максимальную ставку 6,5% среди крупных банков выдают ВТБ, Газпромбанк, «Уралсиб». Пресс-службы ВТБ и «Уралсиба» заявили «Ведомостям», что снижать ставки льготной ипотеки в ближайшее время банки не планирует. Газпромбанк не ответил на запрос. Не собираются снижать их и банки «Возрождение» и «Санкт-Петербург».
Почему дешевеет льготная ипотека
Другие банки вынуждены дополнительно снижать ставки льготных кредитов из-за обострившейся конкуренции, считают аналитики. Она существенно выросла в условиях сжатия спроса в апреле, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Ипотека, несмотря на экономический спад, остается одним из наименее рискованных кредитных продуктов, позволяет привлечь клиента на долгосрочное обслуживание и является отправной точкой для кросс-продаж других банковских продуктов, указывает он. А поскольку условия льготной ипотеки одинаковы для всех банков, то единственное, за счет чего конкретный банк может повысить интерес к себе, – это более низкая ставка, чем по госпрограмме, полагает Доронкин.
За счет большего снижения ставок банки, по-видимому, пытаются привлечь качественных заемщиков, которых в кризис стало меньше, и занять свою долю в ипотеке с господдержкой, считает младший вице-президент агентства Moody’s Мария Малюкова. Без сниженных ставок им сложнее конкурировать с госбанками, которые исторически являются лидерами на ипотечном рынке за счет большой клиентской базы, рассуждает она. При этом банки могут предлагать сниженные ставки под покупку жилья у определенных застройщиков, проекты которых также кредитуются в этом банке, добавляет Малюкова.
Если ставка льготной ипотеки ниже 6,5%, разницу государство банку не компенсирует, напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Но вполне вероятно, что маржинальность таких продуктов достаточна и с учетом комиссионных доходов по ипотечным сделкам (например, отчислений страховых компаний за клиента при оформлении им полиса) позволяет банкам предлагать кредиты по ставке ниже 6,5%, предполагает он.
Тем не менее уверенности в том, что банки продолжат и дальше снижать ставки льготной ипотеки, у экспертов нет. В отличие от собственных ипотечных программ, где банки будут стремиться и дальше снижать ставки вслед за ключевой, уровень ставок в сегменте господдержки все же определяется политикой конкретного банка и его готовностью жертвовать своей маржей, замечает Доронкин: «Это зависит от ряда факторов, включая наличие определенных договоренностей с застройщиками о компенсации ставки в рамках льготной ипотеки».
Размер программ и ставка могут также меняться в зависимости от того, какой, с точки зрения государства, размер поддержки необходим, добавляет Пивень: «В том числе вероятно и расширение льготных программ». Так и происходит. Минфин в конце мая внес в правительство поправки, предусматривающие снижение минимального первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Поправки распространяются на программы ипотеки под 6,5%, а также семейной и дальневосточной ипотеки. ВТБ не стал дожидаться их принятия и с 10 июня снизил первый взнос по ипотеке с господдержкой до 15%.
При запуске программы льготной ипотеки в этом году планировалось, что по ней россияне смогут оформить 250 000 кредитов на сумму более 740 млрд руб. и вложат в жилье 900 млрд руб. кредитных и собственных средств.