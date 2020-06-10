Ипотека с господдержкой дешевеет

А Альфа-банк недавно решил увязать процент по кредиту с его суммой, которая согласно постановлению правительства не может превышать 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 3 млн руб. в остальных регионах. Сейчас банк выдает ипотеку по сниженной ставке 5,99% при сумме кредита от 6 млн руб. в Москве и Московской области, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. в регионах и по базовой ставке 6,19% при меньших суммах.