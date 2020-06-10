ВТБ снизил размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

ВТБ с 10 июня снизил с 20 до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых, говорится в сообщении банка. ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса по ипотечной госпрограмме для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и ипотеке для жителей Дальнего Востока (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления об изменениях со стороны правительства, отметили в пресс-службе ВТБ.