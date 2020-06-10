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ВТБ снизил размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

Ведомости

ВТБ с 10 июня снизил с 20 до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых, говорится в сообщении банка. ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса по ипотечной госпрограмме для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и ипотеке для жителей Дальнего Востока (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления об изменениях со стороны правительства, отметили в пресс-службе ВТБ.

Госпрограмму льготной ипотеки в середине апреля анонсировал президент Владимир Путин. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.

На конец мая банки выдали 22 800 льготных кредитов на 57,5 млрд руб., следует из данных оператора программы льготной ипотеки – госкомпании «Дом.РФ». На ВТБ пришлась большая часть таких кредитов: за апрель – май банк провел более 8600 сделок по ипотеке на 25 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» замруководителя департамента розничного бизнеса банка Евгений Дячкин.

Ранее по теме: ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных