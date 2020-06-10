ВТБ снизил размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой
ВТБ с 10 июня снизил с 20 до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5% годовых, говорится в сообщении банка. ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса по ипотечной госпрограмме для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и ипотеке для жителей Дальнего Востока (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления об изменениях со стороны правительства, отметили в пресс-службе ВТБ.
Госпрограмму льготной ипотеки в середине апреля анонсировал президент Владимир Путин. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.
На конец мая банки выдали 22 800 льготных кредитов на 57,5 млрд руб., следует из данных оператора программы льготной ипотеки – госкомпании «Дом.РФ». На ВТБ пришлась большая часть таких кредитов: за апрель – май банк провел более 8600 сделок по ипотеке на 25 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» замруководителя департамента розничного бизнеса банка Евгений Дячкин.