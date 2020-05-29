Ставка ипотеки снизилась до рекордного минимума

Из-за экономической неопределенности банки в начале апреля начали ужесточать требования к заемщикам, а отдельные игроки в том числе повышали ставки, одновременно упал и спрос со стороны заемщиков, говорит директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко. При этом в апреле удовлетворялись в том числе ранее одобренные банками заявки, напоминает он, а в мае этот эффект будет нивелирован и выдач может быть еще меньше. Заемщики, если им не нужно срочно решать жилищный вопрос, будут откладывать оформление ипотеки в ожидании большей стабильности, скептичен Пахаленко.