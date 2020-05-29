Ставка ипотеки снизилась до рекордного минимума

Ставка ипотеки снизилась до рекордного минимумаВ апреле банки кредитовали в среднем под 8,32%, но выдачи рухнули на треть
Cредневзвешенная ставка выданной за месяц ипотеки в апреле упала до 8,32% годовых, отчитался в пятницу Центробанк. Это новый исторический минимум: по сравнению с мартом показатель снизился на 0,3 процентного пункта (п. п.).
Падение ставок не спасло рынок от сокращения почти на треть. По данным ЦБ, в апреле банки выдали 90 526 ипотечных кредитов на 203,4 млрд руб. Это на 26% меньше, чем в марте, в количественном отношении и на 33% – в денежном. Год к году выдачи упали на 17 и 15% соответственно.
Ипотечный портфель банков к 1 мая, по данным ЦБ, достиг 7,79 трлн руб. Доля просроченной задолженности осталась в пределах 0,8%.
На снижение стоимости ипотеки в апреле в большей степени повлияла политика ЦБ, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов: регулятор снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. до 5,5% годовых, а также допустил ее снижение на июньском заседании еще на 1 п. п. Запуск программы льготной ипотеки и желание банков замедлить падение выдач ипотечных кредитов также способствовали падению средней ставки, добавляет Проклов.
Программа льготной ипотеки под ставку не выше 6,5% годовых стартовала в 20-х числах апреля. По данным Дом.РФ, оператора программы, к 29 апреля банки успели выдать 1863 льготных кредита на 5 млрд руб. Это 2,1% апрельских выдач.
Снижение выдач ипотечных кредитов в апреле было ожидаемо, говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников: «Во времена неопределенности люди обычно предпочитают воздерживаться от крупных покупок».
Выдачи закономерно упали, согласен Проклов: в период самоизоляции одни клиенты потеряли работу, другие не смогли получить по месту работы нужные справки о доходах. Банкам в свою очередь пришлось ужесточать требования к заемщикам, продолжает он: «По сути, круг надежных с точки зрения банков заемщиков сузился до бюджетников и сотрудников крупных компаний, промышленных конгломератов». Но стоит помнить и о том, что в марте, наоборот, наблюдался резкий скачок выдач, напоминает Проклов. Из-за девальвации рубля многие решили не откладывать оформление кредитов, поэтому часть апрельского спроса была абсорбирована именно тогда, объясняет он.
Из-за экономической неопределенности банки в начале апреля начали ужесточать требования к заемщикам, а отдельные игроки в том числе повышали ставки, одновременно упал и спрос со стороны заемщиков, говорит директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко. При этом в апреле удовлетворялись в том числе ранее одобренные банками заявки, напоминает он, а в мае этот эффект будет нивелирован и выдач может быть еще меньше. Заемщики, если им не нужно срочно решать жилищный вопрос, будут откладывать оформление ипотеки в ожидании большей стабильности, скептичен Пахаленко.
Руководитель бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров, напротив, считает, что результаты мая превзойдут апрельские: поможет господдержка, плюс банки за апрель приспособились к работе в дистанционных условиях.
С открытием МФЦ на рынок также выйдут отложенные в последние два месяца сделки на вторичном рынке, а это большой объем, добавляет он.
В июне выдачи ипотечных кредитов вырастут как минимум к маю, уверен Проклов. Этому поспособствуют оживление экономики, открытие части предприятий и не реализованный за время самоизоляции спрос на жилье, перечисляет он. А вот ставки по ипотеке, по его мнению, продолжат падать как вслед за ключевой, так и на ожиданиях заемщиков – те не будут готовы брать ипотеку по ставкам, существенно отличающимся от льготных программ.
Снижения стоимости ипотеки ждет и президент Сбербанка Герман Греф. «Вы знаете, что до конца этого года начнет работать правительственная программа "6,5%", поэтому ставки не просто упадут, а резко упадут, – отметил Греф на конференции в конце мая. – Что касается ипотеки на вторичке, то тоже ставки будут падать до конца года» (цитата по ТАСС).
Красильников из Райффайзенбанка также ждет постепенного оживления на рынке с начала лета. Субсидирование ипотеки безусловно поддержит спрос на новостройки, уверен он. Эффект от программы будет расти со временем, рассчитывает и Пахаленко: «Она, конечно, не поможет рынку достичь показателей 2019 г. по выдачам, но без льготной ипотеки его падение было бы еще больше».