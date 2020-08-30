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Финансовый омбудсмен заявил о незаконности комиссий МФО за выдачу кредитов

Треть жалоб финомбудсмену на МФО приходится на незаконные комиссии
Ольга Кучерова
Андрей Гордеев / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) устанавливают незаконные комиссии за перевод или выдачу кредитных средств – на подобные нарушения приходится треть от всех жалоб граждан на МФО. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе главного финомбудсмена Юрия Воронина, уточнив, что в подобных спорах финансовые уполномоченные всегда принимают решения в пользу потребителей.

Из обращений потребителей к финомбудсмену следует, что при оформлении займа многие МФО в договоре прописывают способы выдачи займа и взимают определенную сумму за перевод средств на карту или выдачу займа другими способами. Размер подобного сбора может быть фиксированным или исчисляться в процентах от суммы займа (до 3,5%). Учитывая, что размер комиссии незначителен, потребители обычно соглашаются с подобными тратами. Но многие даже не знают, что это незаконно, подчеркивает омбудсмен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных