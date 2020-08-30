Финансовый омбудсмен заявил о незаконности комиссий МФО за выдачу кредитов

Финансовый омбудсмен заявил о незаконности комиссий МФО за выдачу кредитовТреть жалоб финомбудсмену на МФО приходится на незаконные комиссии
Микрофинансовые организации (МФО) устанавливают незаконные комиссии за перевод или выдачу кредитных средств – на подобные нарушения приходится треть от всех жалоб граждан на МФО. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе главного финомбудсмена Юрия Воронина, уточнив, что в подобных спорах финансовые уполномоченные всегда принимают решения в пользу потребителей.
Из обращений потребителей к финомбудсмену следует, что при оформлении займа многие МФО в договоре прописывают способы выдачи займа и взимают определенную сумму за перевод средств на карту или выдачу займа другими способами. Размер подобного сбора может быть фиксированным или исчисляться в процентах от суммы займа (до 3,5%). Учитывая, что размер комиссии незначителен, потребители обычно соглашаются с подобными тратами. Но многие даже не знают, что это незаконно, подчеркивает омбудсмен.