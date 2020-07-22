Власти могут увеличить штрафы за нарушения при взыскании долгов

Власти могут увеличить штрафы за нарушения при взыскании долговА также прописать в законе запрет на психологическое давление и разглашение личных данных
Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за угрозы со стороны кредиторов и коллекторов в адрес должников по кредитам и займам. В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что при возврате просроченной задолженности на должника нельзя оказывать психологическое давление, унижать его и разглашать его персональные данные. Это касается, например, публикации информации в интернете; также запрещено сообщать сведения о просроченной задолженности по месту работы должника. За нарушение этих требований будут предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 000 до 200 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до 1 года, для юридических лиц – от 50 000 до 500 000 руб.
Сейчас штрафы составляют от 10 000 до 100 000 руб. для должностных лиц и от 20 000 до 200 000 – для юридических. Авторы законопроектов объясняют ужесточение наказания увеличением числа жалоб со стороны граждан по поводу нарушения их прав при взыскании долгов. В 2019 г. в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило почти на треть больше обращений по сравнению с 2018-м. Чаще всего (в 46% случаев) люди жалуются на микрофинансовые организации (МФО), а также на действия профессиональных коллекторов (32,7%). На банки жалоб гораздо меньше – 9,4%. По данным ФССП, в более чем 2000 случаев по итогам рассмотрения судами составленных протоколов были назначены штрафы в общей сумме на 114,7 млн руб.
«По состоянию на 1 марта 2020 г. в судах находилось 1459 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП. Приведенные статистические данные свидетельствуют в том числе о тенденции роста совершения вышеуказанных административных правонарушений и, как следствие, неэффективности действующих санкций», – отмечается в пояснительной записке к документу. Небольшие штрафы, по мнению авторов законопроекта, дают возможность нарушать закон многократно. Например, с 2017 по 2019 г. в отношении микрофинансовой организации «ВЕБ-ЗАЙМ» судами было вынесено 140 решений о присуждении административных штрафов на общую сумму 4,8 млн руб., в отношении микрофинансовой организации «Мигкредит» – 77 решений на общую сумму более 3 млн руб.
Количество жалоб на нарушения при взыскании просроченной задолженности становится больше, с одной стороны, просто потому, что растет число должников, допускающих просрочки. «К началу апреля, в самый разгар эпидемии COVID-19, показатель долговой нагрузки населения был на максимальном уровне за все время наблюдений – 10,9%, – говорит Александр Зюриков, эксперт "Нью Рига финанс клаб". – И хотя доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находилась на сравнительно низком уровне – 7,9%, крайне высока вероятность, что коронакризис станет драйвером роста неплатежей». С другой стороны, число жалоб на коллекторов растет, потому что повышается финансовая грамотность населения: люди уже понимают, когда коллекторы нарушают их права, и пытаются их отстаивать.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отзывается о правительственной инициативе в целом положительно, но отмечает: «Проблема не в области взыскания долга, а в самой деятельности МФО». МФО зачастую выдают кредиты под сто и более процентов годовых, далеко не все в состоянии их заплатить, отсюда и просрочки, и действия по «выбиванию» долгов, говорит Янин. «Пока будут легальны продукты по такой высокой цене, будут продолжаться агрессивные взыскания долгов. К тому же именно МФО чаще всего передают задолженность сомнительным коллекторам. Крупные банки работают с дорожащими своей репутацией коллекторскими агентствами», – считает эксперт.