Власти могут увеличить штрафы за нарушения при взыскании долгов

Сейчас штрафы составляют от 10 000 до 100 000 руб. для должностных лиц и от 20 000 до 200 000 – для юридических. Авторы законопроектов объясняют ужесточение наказания увеличением числа жалоб со стороны граждан по поводу нарушения их прав при взыскании долгов. В 2019 г. в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило почти на треть больше обращений по сравнению с 2018-м. Чаще всего (в 46% случаев) люди жалуются на микрофинансовые организации (МФО), а также на действия профессиональных коллекторов (32,7%). На банки жалоб гораздо меньше – 9,4%. По данным ФССП, в более чем 2000 случаев по итогам рассмотрения судами составленных протоколов были назначены штрафы в общей сумме на 114,7 млн руб.