Как уйти на кредитные каникулы

В течение каникул тело кредита и проценты по нему не выплачиваются. Начислять неустойку, штрафы и пени за неисполнение обязательств по кредитному договору банк не вправе. За этот период проценты на ипотечные кредиты также не начисляются, а на потребительские ссуды и кредитные карты – начисляются в меньшем размере: по ставке в 2/3 от установленного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК) на остаток основного долга. Сумма начисленных процентов фиксируется в конце льготного периода. В I квартале 2020 г. показатель ПСК для банков по автокредитам составлял 12,9–18,1%, по кредитным картам – 21,8–22,26%, кредитам наличными – 11,3–30,2% годовых в зависимости от срока и суммы.