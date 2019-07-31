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Как уйти на ипотечные каникулы

Закон о них вступил в силу с 31 июля

С 31 июля некоторые ипотечные заемщики смогут на полгода забыть о платежах по кредиту. Вступивший в среду в силу закон об ипотечных каникулах дает им право с этого дня требовать у банка полной приостановки платежей по кредиту или их снижения на срок до шести месяцев. Такие каникулы могут быть предоставлены в том числе лицам с ипотекой, выданной до вступления закона в силу.

Но получить передышку может далеко не каждый ипотечный заемщик.

Кому положены каникулы

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