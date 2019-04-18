Россияне стали реже брать ипотеку

Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Ипотека не занимает россиян

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По разным оценкам, в январе – марте число выданных банками жилищных кредитов сократилось на 5–10% Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2019 г. банки выдали 280 000 ипотечных кредитов – на 5% меньше, чем за тот же период годом ранее; сильнее всего спрос на ипотеку упал в марте: число выданных кредитов сократилось на 15% год к году до 100 000 шт., подсчитали Дом.РФ и Frank RG. Правда, в денежном выражении, по их оценкам, выдачи ипотеки за квартал выросли на 5% до 610–620 млрд руб.

По данным Объединенного кредитного бюро, ситуация еще хуже: сумма выданных за январь – март ипотек снизилась год к году на 1%, а их число сократилось на 12%. В статистике бюро не учтены данные Газпромбанка.