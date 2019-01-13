Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Ипотека стала дорожать

Крупнейшие банки повышают ставки ипотеки

Сильнее всего дорожают кредиты с низким первоначальным взносом
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Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту «Ведомостей» в отделении на юго-востоке Москвы и подтвердил человек, знающий это от сотрудников Сбербанка. Ставки поднимутся как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 процентный пункт (п. п.), для кредитов с первоначальным взносом менее 20% – дополнительно на 0,2 п. п., конкретизировал менеджер отделения госбанка. «Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу», – ответил представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей».

Сбербанк поднимал ставки ипотеки в октябре прошлого года: на 0,4–0,6 п. п. до 7,5–7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7–10,1% на готовое жилье при комплексном страховании.

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