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Сбербанк и ВТБ повышают ставки ипотеки

Сильнее всего подорожают кредиты с низким первоначальным взносом
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Крупнейшие игроки на рынке ипотеки – госбанки – начинают год с увеличения ставок.

Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту «Ведомостей» в отделении банка на Юго-Востоке столицы и подтвердил человек, знающий это от сотрудников Сбербанка. Ставки поднимутся как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 процентный пункт (п. п.), для кредитов с первоначальным взносом менее 20% – дополнительно на 0,2 п. п., сообщил менеджер в отделении госбанка.

«Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу», – ответил представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей».

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