ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам
Центробанк порекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) в апреле, который из-за коронавируса объявлен нерабочим, не начислять заемщикам пени и штрафы, если у них нет возможности погасить долг дистанционно.
Также регулятор считает, что ломбарды не должны реализовывать заложенное имущество, если его владелец не смог за ним прийти из-за режима самоизоляции.
ЦБ также напомнил, что россияне, оформившие потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, вечером 3 апреля он был опубликован на интернет-портале правой информации и вступил в силу.