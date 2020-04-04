ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

ЦБ также напомнил, что россияне, оформившие потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, вечером 3 апреля он был опубликован на интернет-портале правой информации и вступил в силу.