Сбербанк раскрыл дополнительные условия предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в соответствии с законом, вступившим в силу 3 апреля, предоставляются только по кредитам, сумма которых не превышает определенные лимиты, говорится в сообщении Сбербанка. По ипотечным кредитам это 1,5 млн руб., по автокредитам – 600 000 руб., по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 000 руб., по потребительским кредитам для физических лиц – 250 000 руб., по кредитным картам для физических лиц – 100 000 руб.
Госбанк также напоминает, что кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 г. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 г. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.
Закон о кредитных каникулах президент Владимир Путин подписал 3 апреля, в тот же день он был опубликован на интернет-портале правой информации и вступил в силу. В соответствии с ним россияне, оформившие потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, могут воспользоваться правом на отсрочку платежей.