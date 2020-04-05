Сбербанк раскрыл дополнительные условия предоставления кредитных каникул

Закон о кредитных каникулах президент Владимир Путин подписал 3 апреля, в тот же день он был опубликован на интернет-портале правой информации и вступил в силу. В соответствии с ним россияне, оформившие потребительские кредиты или ипотеку в банке, а также займы в МФО и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, могут воспользоваться правом на отсрочку платежей.