Страхование жизни разоряет россиян

Страхование жизни разоряет россиянБанки предлагают вместо депозитов страховые продукты, доходность которых стремится к нулю
Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ), по данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 26% – с 44,7 млрд до 56,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) снизились на 11% – с 92,3 млрд до 82,2 млрд руб. При этом доходность по страховым договорам оказалась ниже доходности по банковским вкладам. 66% полисов ИСЖ, завершившихся в период с 2018 г. по I квартал 2020 г., показали доходность ниже 3%, 89% полисов – ниже 5%. А 19% полисов, по данным ЦБ, показали нулевую доходность.
По прогнозам главы Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, доходность ИСЖ и НСЖ по итогам года может остаться на уровне прошлогодних значений – не более 1%. «Однако продажи этих продуктов продолжат расти, так как почва для этого как никогда подходящая: вклады уже не отбивают инфляцию (средняя ставка в топ-10 банков держится на уровне 4,45%), и клиенты банков охотно соглашаются вложить деньги в якобы более доходные инструменты, доверяя не всегда честным и корректным рекомендациям банковских сотрудников», – считает Янин.