Страхование жизни разоряет россиян

Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ), по данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 26% – с 44,7 млрд до 56,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) снизились на 11% – с 92,3 млрд до 82,2 млрд руб. При этом доходность по страховым договорам оказалась ниже доходности по банковским вкладам. 66% полисов ИСЖ, завершившихся в период с 2018 г. по I квартал 2020 г., показали доходность ниже 3%, 89% полисов – ниже 5%. А 19% полисов, по данным ЦБ, показали нулевую доходность.