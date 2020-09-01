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Страхование жизни разоряет россиян

Банки предлагают вместо депозитов страховые продукты, доходность которых стремится к нулю
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ), по данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 26% – с 44,7 млрд до 56,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) снизились на 11% – с 92,3 млрд до 82,2 млрд руб. При этом доходность по страховым договорам оказалась ниже доходности по банковским вкладам. 66% полисов ИСЖ, завершившихся в период с 2018 г. по I квартал 2020 г., показали доходность ниже 3%, 89% полисов – ниже 5%. А 19% полисов, по данным ЦБ, показали нулевую доходность.

По прогнозам главы Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, доходность ИСЖ и НСЖ по итогам года может остаться на уровне прошлогодних значений – не более 1%. «Однако продажи этих продуктов продолжат расти, так как почва для этого как никогда подходящая: вклады уже не отбивают инфляцию (средняя ставка в топ-10 банков держится на уровне 4,45%), и клиенты банков охотно соглашаются вложить деньги в якобы более доходные инструменты, доверяя не всегда честным и корректным рекомендациям банковских сотрудников», – считает Янин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных