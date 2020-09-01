У страховщиков появилась надежда на рост

В самой КПМГ перспективы рынка оценивают еще более оптимистично, чем сами страховщики. «Наши респонденты были достаточно осторожны в своих прогнозах, – говорит Юлия Тёмкина, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ. – Если они в среднем предполагали, что объем рынка снизится на 3,5%, то мы считаем, что рынок в 2020 г. покажет пусть и небольшой, но рост, в среднем до 1%». Всероссийский союз страховщиков (ВСС) также отмечает, что «в целом страховой рынок переносит кризис лучше, чем многие другие отрасли». Гендиректор «Абсолют страхование» Дмитрий Руденко отмечает, что рынок корпоративного страхования практически не пострадал за исключением нишевых сегментов, таких как страхование имущества и ответственности ресторанов или ответственности устроителей мероприятий. Однако удар по розничному рынку во II квартале был достаточно сильным, его последствия для таких крупных сегментов, как страхование от несчастного случая, ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, автострахования вряд ли будут компенсированы до конца года, считает эксперт.