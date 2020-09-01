Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы Эксклюзивно по подписке

У страховщиков появилась надежда на рост

Топ-менеджеры страховых компаний улучшили прогнозы на 2020 год
Ольга Кучерова
Основным драйвером ожидаемого роста в КПМГ снова называют страхование жизни /Максим Стулов / Ведомости

Прогнозы страховых компаний стали более оптимистичными по сравнению с маем 2020 г. – некоторые руководители страховых компаний даже заговорили о вероятном росте по итогам года на 5%. Хотя усредненный прогноз предусматривает снижение на 3,5%, это гораздо лучше майских оценок, когда представители отрасли говорили о возможном падении рынка на 12%. Об этом свидетельствует обзор консалтинговой компании КПМГ, составленный на основе опроса руководителей страховых компаний, контролирующих 60% рынка.

В самой КПМГ перспективы рынка оценивают еще более оптимистично, чем сами страховщики. «Наши респонденты были достаточно осторожны в своих прогнозах, – говорит Юлия Тёмкина, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ. – Если они в среднем предполагали, что объем рынка снизится на 3,5%, то мы считаем, что рынок в 2020 г. покажет пусть и небольшой, но рост, в среднем до 1%». Всероссийский союз страховщиков (ВСС) также отмечает, что «в целом страховой рынок переносит кризис лучше, чем многие другие отрасли». Гендиректор «Абсолют страхование» Дмитрий Руденко отмечает, что рынок корпоративного страхования практически не пострадал за исключением нишевых сегментов, таких как страхование имущества и ответственности ресторанов или ответственности устроителей мероприятий. Однако удар по розничному рынку во II квартале был достаточно сильным, его последствия для таких крупных сегментов, как страхование от несчастного случая, ипотеки, страхования выезжающих за рубеж, автострахования вряд ли будут компенсированы до конца года, считает эксперт.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных