Правительству предложили хранить платежные данные как персональные

По его словам, участники рынка электронной коммерции ориентируются на правила платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», которые соответствуют закону «О национальной платежной системе». Данный закон рассматривает платеж в финансовом аспекте и не содержит требования о соблюдении закона «О персональных данных», в то время как правила Visa и Mastercard «уже много лет содержат такие требования для регионов Европы и некоторых других стран». Автор письма указал, что инвесторы из США активно покупают платежные компании в Индии и Европе, так как «местные законодатели в итоге учли вышеописанный международный характер платежей и факт предоставления персональных данных своих граждан в составе платежных данных банковских карт».