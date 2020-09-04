В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Однако коллеги по банковскому цеху и эксперты разделяют оптимизм «МСП банка» не в полной мере. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что справедливо оценить ИС очень сложно, при этом она может быть привязана к ключевым сотрудникам компании-заемщика и в случае их ухода может сильно подешеветь и даже исчезнуть. А кроме того, ИС подвержена высоким рискам – рыночным, технологическим, проектным и др., реализация которых может привести к существенной потере ее стоимости. «Пока не появится устойчивая база для оценки подобных видов «мягкого капитала», – заключает Гришунин, – эта практика не получит широкого распространения».