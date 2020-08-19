В России выдан первый кредит под залог криптовалюты

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 2021 г. Документ вводит понятия цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Теперь операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России, смогут осуществлять выпуск, куплю и продажу криптовалют на территории страны, а участники рынка – осуществлять их оборот, в том числе продавать. В то же время подписанный закон запрещает оплачивать такими активами товары и услуги в России. Пока закон не включает в себя регулирование цифровых валют. Планируется, что этот вопрос будет доработан осенью отдельным законопроектом.