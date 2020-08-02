Криптовалюта будет имуществом

Криптовалюта будет имуществомВладимир Путин узаконил все операции с криптовалютами, кроме платежных
Президент Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». Это третий закон для регулирования финтеха, принятый в июле. Ранее, 20-го числа, президент подписал закон о маркетплейсе финансовых услуг, который будет регулировать правоотношения всех участников финансовых платформ – их официальный статус и ответственность сторон. 31 июля Путин подписал так называемый закон о регуляторных песочницах («Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»), позволяющий приостанавливать действие регуляторных ограничений, мешающих созданию высокотехнологичных продуктов, в том числе финансовых.
Главный плюс закона «О цифровых финансовых активах» – в нем впервые даются определения явлений, которые уже давно и успешно существуют в мире: криптовалют, криптобирж, майнинга и т. п. Теперь эти термины официально появились и у нас. Однако вопреки надеждам криптоевангелистов Россия не стала оазисом для цифровых денег. «Новый закон признает существование биткойна. Я могу его добыть, купить, хранить, владеть им, но я не могу его использовать для оплаты или обмена, – сокрушается член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, секция «блокчейн и криптовалюты», CEO Digital Partners Consulting Петр Дворянкин. – При продаже биткойна, как и при продаже ценной бумаги, мне придется заплатить налог на доход и выполнить все остальные требования закона о рынке ценных бумаг, а это отобьет охоту у любого законопослушного инвестора приходить на этот рынок и заниматься его развитием. В итоге все перспективные инвесторы и стартапы перекочуют в другие, более дружелюбные юрисдикции, такие как Япония или Швейцария».
Еще в 2017 г. на старте разработки законопроекта о цифровых деньгах от него ожидали условий, при которых Россия стала бы лидером цифрового развития и финтеха. Ведь все предпосылки для этого имелись – от наличия высококвалифицированных программистов до желания власти снизить зависимость от доллара, альтернативой которому могли бы стать криптовалюты. Однако по мере разработки законопроекта и внесения в него все новых поправок становилось ясно: правительство и Банк России пойдут по пути большинства других стран и возьмут курс на жесткое регулирование крипторынка.
«Новые законы должны были стимулировать развитие финтеха в банках, страховых компаниях, платежных системах, развитие трансграничных платежей, а также создание инновационных финтех-решений, которые можно затем будет реализовать на международных рынках», – отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХ и ГС при президенте РФ Антонина Левашенко.
«Чтобы обеспечить конкурентоспособность российского финтеха, необходимы дополнительные меры поддержки экспорта финансовых услуг, в том числе за счет заключения соглашений с иностранными государствами и объединениями финтех-компаний для устранения регуляторных барьеров (как это делает сегодня, например, Великобритания). Но рынок криптовалют в России не развивается в отличие от стран ОЭСР», – констатирует она.
Новый закон скорее станет препятствием, чем стимулом, для крипторынка, соглашаются другие эксперты. «Это похоже на то, как если бы вы играли в гольф и вам нужны были для него официальные правила – и вот правила появились, но не для гольфа, а для городков. Это тоже игра, но в нее можно играть только внутри страны, потому что за ее пределами она никому неизвестна и неинтересна», – отмечает Дворянкин, объясняя, как выглядит новый закон с точки зрения ожиданий криптоэнтузиастов.
Законодательное регулирование финтеха еще не закончено – в осеннюю сессию парламентарии намерены рассмотреть еще ряд законопроектов, касающихся развития цифровой экономики. Эксперты надеются, что, возможно, там удастся внедрить положения, которые все же дадут возможность развиваться цифровым финансовым решениям, в том числе и криптовалюте.