Криптовалюта будет имуществом

Главный плюс закона «О цифровых финансовых активах» – в нем впервые даются определения явлений, которые уже давно и успешно существуют в мире: криптовалют, криптобирж, майнинга и т. п. Теперь эти термины официально появились и у нас. Однако вопреки надеждам криптоевангелистов Россия не стала оазисом для цифровых денег. «Новый закон признает существование биткойна. Я могу его добыть, купить, хранить, владеть им, но я не могу его использовать для оплаты или обмена, – сокрушается член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, секция «блокчейн и криптовалюты», CEO Digital Partners Consulting Петр Дворянкин. – При продаже биткойна, как и при продаже ценной бумаги, мне придется заплатить налог на доход и выполнить все остальные требования закона о рынке ценных бумаг, а это отобьет охоту у любого законопослушного инвестора приходить на этот рынок и заниматься его развитием. В итоге все перспективные инвесторы и стартапы перекочуют в другие, более дружелюбные юрисдикции, такие как Япония или Швейцария».