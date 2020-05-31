Владельцев криптовалют смогут привлечь к уголовной ответственности

Заключение на законопроекты директор департамента Сергей Израйлит направил замминистра экономического развития Владиславу Федулову. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель министерства подтвердил факт получения такого текста. В Минэкономразвития осознают сложность данного вопроса и необходимость найти баланс интересов, а также принципиальное значение цифровых финансовых активов и цифровой валюты для развития цифровой экономики, заявил представитель министерства. При необходимости будут проведены дополнительные консультации для максимального учета всех заинтересованных сторон, обещал он.