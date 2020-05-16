Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд.
Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В том, что пришлось принять такое решение, он обвинил американский суд. Блокчейн-платформа TON должна была начать работу в октябре 2019 г., однако тогда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами, а потому не могла быть зарегистрирована по упрощенной форме, согласно американскому законодательству. Из-за судебной тяжбы запуск TON несколько раз переносился.
Перед закрытием проекта Дуров предложил инвесторам, базирующимся вне США, два варианта действий на выбор: забрать 72% от вложенных в TON и Gram средств или получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г. Принять решение, забирать ли деньги или переоформить их в кредит, инвесторы должны были до вечера 15 мая. Резидентам США был предложен только один вариант – вернуть 72% вложений.
Как сообщает Forbes, некоторые инвесторы, например сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, к вечеру пятницы решения так и не приняли. Другие согласились предоставить Дурову кредит, пишет издание. В то же время более 80% пайщиков одного из крупнейших инвесторов Disruptive Era Fund, вложившего в TON более $70 млн, выходят из договора, рассказали источники Forbes.
Солонин полагает, что инвесторы TON оставят в среднем 30% денег, согласившись заключить новые кредитные соглашения с Дуровым. Он рассчитывает, что основателю Telegram за год удастся найти новые источники дохода или способ, как финансировать компанию дальше.