Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В том, что пришлось принять такое решение, он обвинил американский суд. Блокчейн-платформа TON должна была начать работу в октябре 2019 г., однако тогда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами, а потому не могла быть зарегистрирована по упрощенной форме, согласно американскому законодательству. Из-за судебной тяжбы запуск TON несколько раз переносился.