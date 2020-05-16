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Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Ведомости

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON. Об этом он сообщил Forbes. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», – объяснил свое решение Солонин.

В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд.

Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В том, что пришлось принять такое решение, он обвинил американский суд. Блокчейн-платформа TON должна была начать работу в октябре 2019 г., однако тогда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами, а потому не могла быть зарегистрирована по упрощенной форме, согласно американскому законодательству. Из-за судебной тяжбы запуск TON несколько раз переносился.

Как $1,7 млрд инвестиций превратились в воспоминания

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Перед закрытием проекта Дуров предложил инвесторам, базирующимся вне США, два варианта действий на выбор: забрать 72% от вложенных в TON и Gram средств или получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г. Принять решение, забирать ли деньги или переоформить их в кредит, инвесторы должны были до вечера 15 мая. Резидентам США был предложен только один вариант – вернуть 72% вложений.

Как сообщает Forbes, некоторые инвесторы, например сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, к вечеру пятницы решения так и не приняли. Другие согласились предоставить Дурову кредит, пишет издание. В то же время более 80% пайщиков одного из крупнейших инвесторов Disruptive Era Fund, вложившего в TON более $70 млн, выходят из договора, рассказали источники Forbes.

Солонин полагает, что инвесторы TON оставят в среднем 30% денег, согласившись заключить новые кредитные соглашения с Дуровым. Он рассчитывает, что основателю Telegram за год удастся найти новые источники дохода или способ, как финансировать компанию дальше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных