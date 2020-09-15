Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» пояснили, что сегодня потребитель вправе обратиться с жалобой как в финансовую организацию, так и сразу в Банк России. Однако закон не обязывает финансовые организации рассматривать жалобы, отвечать на них в определенные сроки и нести ответственность за отказ от рассмотрения. Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить. При этом у регулятора появится дополнительное право контролировать работу финансовых организаций – проверять качество ответов потребителям и оценивать, урегулированы ли проблемы.