Для инвесторов в ценные бумаги придумали новые налоговые льготы

«Отмена НДС для инвестиционных советников, на мой взгляд, не слишком повлияет на стремление советников к легализации, но в любом случае является положительным шагом, – полагает руководитель образовательных проектов AssetAllocation.ru, FinWebinar.ru Сергей Спирин. – За последние два года подавляющее большинство инвестиционных советников ушли либо из профессии вообще, либо в серую зону, поскольку попадание в реестр ЦБ сейчас сопряжено с чрезмерно высокими регуляторными затратами, которые подавляющее большинство советников нести не готовы. Поэтому в реестре ЦБ сейчас лишь порядка 10 советников, не связанных напрямую с крупными организациями, тогда как в реальности их несколько сотен».