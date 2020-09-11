Для инвесторов в ценные бумаги придумали новые налоговые льготы

Для инвесторов в ценные бумаги придумали новые налоговые льготыИнициативы НАУФОР ускорят переток денег с депозитов на фондовый рынок
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Минфину внести в Налоговый кодекс 12 поправок, которые должны сделать более выгодными операции с ценными бумагами. «Эти поправки должны стимулировать развитие финансового рынка и повысить привлекательность инвестиций на внутреннем рынке», – говорится в письме НАУФОР заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Алексею Моисееву.
В частности, НАУФОР предложила предоставить покупателям облигаций ежегодный налоговый вычет, аналогичный условиям по вкладам, чтобы выравнять условия для инвестиций на долговом рынке. «Предоставить ежегодный налоговый вычет по операциям с корпоративными и государственными облигациями в отношении процентных доходов в пределах суммы, рассчитанной исходя из 1 млн руб., умноженной на ключевую ставку Банка России, в целях выравнивания условий для инвестиций на долговом рынке с условиями по вкладам», – говорится в письме НАУФОР.
Другие поправки предусматривают отмену налогообложения валютной переоценки номинированных в иностранной валюте облигаций российских корпоративных эмитентов, отмену НДС для инвестиционных советников и брокеров, работающих на рынках валюты и драгметаллов, и др. Эксперты считают, что эти предложения действительно могут существенно повысить привлекательность операций с ценными бумагами для граждан. Например, благодаря налоговому вычету для покупателей облигаций еще большее число россиян предпочтет инвестиции хранению денег на банковских счетах. «Сейчас россияне идут на финансовый рынок, потому что ставки по вкладам и депозитам в банках низкие в связи со снижением до рекордного уровня ставки рефинансирования ЦБ, – замечает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.
– Ставки по облигациям, даже государственным, а тем более по корпоративным, сейчас выше. Это основная причина интереса к фондовому рынку».
Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает «особенно полезной» инициативу об отмене налогообложения валютной переоценки номинированных в иностранной валюте облигаций. Ведь именно с валютной переоценкой сейчас связаны большие неудобства, указывает эксперт.
«Отмена НДС для инвестиционных советников, на мой взгляд, не слишком повлияет на стремление советников к легализации, но в любом случае является положительным шагом, – полагает руководитель образовательных проектов AssetAllocation.ru, FinWebinar.ru Сергей Спирин. – За последние два года подавляющее большинство инвестиционных советников ушли либо из профессии вообще, либо в серую зону, поскольку попадание в реестр ЦБ сейчас сопряжено с чрезмерно высокими регуляторными затратами, которые подавляющее большинство советников нести не готовы. Поэтому в реестре ЦБ сейчас лишь порядка 10 советников, не связанных напрямую с крупными организациями, тогда как в реальности их несколько сотен».
Однако эксперты не уверены, что государство посчитает необходимым стимулировать за счет налоговых льгот развитие фондового рынка именно сейчас, когда, с одной стороны, банки столкнулись с оттоком вкладом, а с другой – бюджет остро нуждается в деньгах. «Предложения НАУФОР также направлены на поддержку инвесторов за счет налоговых льгот, что приведет к снижению доходов российского бюджета», – напоминает Денисов. «Общий объем налогов, собираемых с участников фондового рынка в РФ, мал по сравнению с НДС и НДПИ, – парирует Хестанов. – Бюджет этого не заметит».
«Предложения НАУФОР направлены на стимулирование фондового рынка в России и, как следствие, на стимулирование выпуска компаниями облигаций для получения долгового финансирования не в банках, а от инвесторов, – объясняет Денисов. – И на проведение российскими компаниями IPO, которых сейчас в России слишком мало, должно быть гораздо больше».
В Минфине пока не дали ответ на инициативу НАУФОР. «Данные предложения на рассмотрении», – сообщила пресс-служба ведомства «Ведомостям».