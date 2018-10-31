Основной бенефициар «Колмар груп»: Качества нашего угля уникальны

Анна Цивилева рассказывает, как угольный холдинг вышел из кризиса и на что к 2021 г. потратит 100 млрд руб. инвестиций

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Анна Цивилева, основной бенефициар «Колмар груп», председатель совета директоров УК «Колмар» Максим Стулов / Ведомости

Анна Цивилева возглавила совет директоров управляющей компании «Колмар», когда основной владелец, ее муж, перешел на госслужбу. Владимир Путин поручил Сергею Цивилеву решать проблемы Кузбасса, в марте назначив его и. о. губернатора Кемеровской области. 9 сентября Цивилев выиграл досрочные губернаторские выборы и в работе компании, по утверждению Цивилевой, никакого участия не принимает. Долю в компании – 70% – он передал жене. А на должности гендиректора УК «Колмар» его сменил брат, Валерий Цивилев. Родственный тандем продолжает поднимать компанию, выросшую из недостроенной шахты в якутском городе Нерюнгри.

Петербуржец Сергей Цивилев, соучредитель «Ленэкспоинвеста» (предполагавшегося строителя нового комплекса «Ленэкспо»), купил долю в «Колмаре» в 2012 г. Привлекательность актива состояла, по словам Цивилевой, и в том, что он был «не развит» (и значит, видимо, недорог). Россия понемногу оправилась от кризиса, угольный рынок рос. Дело сулило неплохие перспективы, и вместе с Цивилевым участвовали в нем люди небедные: Геннадий Тимченко, который был основным собственником «Колмара», и присоединившийся позднее Андрей Бокарев. «Колмар» и развивали на деньги владельцев, рассказывает Цивилева.

Анна Цивилева Родилась в 1972 г. в г. Иваново. Окончила Государственную медицинскую академию и Российский университет дружбы народов по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Окончила Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации» 1999 врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы «Богородское» (Ивановская обл.)

2001 работала во ФГУП «Российское объединение «Медтехснаб» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

2002 директор по маркетингу ООО Digimed (поставки медицинского оборудования)

2016 генеральный директор, председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics (Швейцария)

2018 с марта председатель совета директоров УК «Колмар»

Когда в кризис 2014 г. «Колмар» оказался на грани банкротства, Цивилев стал спасать его уже в качестве гендиректора. Ему это удалось: Цивилева утверждает, что получила из его рук успешную компанию. С 2016 г. она руководила трейдинговой структурой «Колмара» и также была заместителем гендиректора по социальным вопросам, а в новой роли отвечает за воплощение амбициозной стратегии: «Колмар», занятый добычей и обогащением коксующегося угля, хочет к 2021 г. нарастить добычу коксующегося угля до показателей, сопоставимых с 20% общероссийской добычи, и продолжить экспансию на мировые рынки, прежде всего в страны АТР.

– Недавно бизнес всколыхнула история со списком Белоусова. «Колмар» туда не попал. Когда от идеи повышения налогов перешли к добровольным инвестициям и была создана рабочая группа для определения проектов, в которые необходимо инвестировать, список значительно увеличился за счет добровольцев. Почему «Колмар» решил не участвовать?

– Думаю, ответ очевиден. Так как мы развиваемся полностью самостоятельно, еще в прошлом году мы имели минусовый баланс. Все компании, которые попали в список, начали свое существование еще в Советском Союзе, им всем не по одному десятку лет. Мы же начали с нуля меньше 10 лет назад, развивались на средства собственников и на то, что зарабатывала компания. Так что для нас было бы большой честью попасть в подобный список, оказаться наравне с компаниями такого масштаба, мы пока не на том уровне.

Мы с супругом приобрели угольный актив в 2012 г. В 2014 г., когда произошло резкое падение цен на уголь, начался кризис и санкции, бизнес оказался на грани банкротства. На тот момент у нас была одна недостроенная шахта – Денисовская – и небольшой участок под открытые горные работы, добывали 800 000 т угля в год и продавали уголь как рядовой, необогащенный, по очень низкой цене. Мы пригласили известных иностранных консалтеров, которые, изучив актив, пришли к выводу, что производство перспектив не имеет, и заключили: шахту затопить, производство закрыть и больше этим не заниматься.

Мы долго думали, что делать. И приняли решение сохранить бизнес, сохранить производство. Тогда Сергей Евгеньевич решил взять управление в свои руки и стал генеральным директором. Была создана стратегия развития компании до 2021 г., которая позволяла не только выйти из кризиса, но и стать успешной, – и она уже успешна.

– Вы в «Колмаре» работаете с 2016 г., а до этого занимались поставками медицинского оборудования – это очень далеко от угольной отрасли. Почему такие перемены и как вы с ними справились?

– Когда мы построили первую обогатительную фабрику в 2016 г. (она была небольшая, 2 млн т угля в год), на выходе мы получили хороший, дорогостоящий концентрат высокого качества. С этим концентратом мы могли наконецвыходить на экспортные рынки. Тогда как раз и было решено, что я войду в компанию как руководитель трейдингового, экспортного отдела. Работая в медицинском бизнесе, я занималась закупкой оборудования и оснащением медицинских учреждений. То есть опыт трейдинга у меня был. К тому же мое второе образование – «финансовый менеджмент, управление организацией». Я возглавила трейдинговую структуру, мы стали выходить на экспортные рынки. А я постепенно стала вникать и в производственные, и стратегические моменты. Это позволило мне плавно и глубоко погрузиться в управление компанией.

– Теперь – на посту председателя совета директоров – какие у вас главные задачи?

– Реализация стратегии развития, цель которой сделать «Колмар» одной из крупнейших в России компаний по добыче, переработке и продаже коксующихся углей. Расширение производственных мощностей, привлечение инвесторов. Все эти функции сейчас лежат на мне. Плюс, конечно же, контроль продаж.

Когда компанию возглавлял Сергей Евгеньевич, у меня была должность заместителя генерального директора по социальным вопросам – это сфера, которую компания активно развивает. Нам нужно было и до сих пор нужно привлекать очень большое количество сотрудников, как так компания растет. Поэтому, несмотря на кризис, мы очень много внимания уделяли социальным проектам в регионе, и, например, ледовый дворец в Нерюнгри мы построили в 2014 г. Это было важно для привлечения людей на предприятие. Мы хотели показать: да, нам сейчас тяжело, но мы строимся, мы развиваемся. Хотели создать интерес к региону, чтобы люди не уезжали. Сейчас у нас работает почти 4000 человек. А к 2021 г. число сотрудников должно вырасти до 9000.

– Супруг как-то вам помогает – может быть, советами? Участвует вообще в жизни компании, после того как перешел на госслужбу?

– Нет, не участвует вообще. Уж не знаю, к сожалению или к счастью. У него сейчас много других задач по развитию совершенно другого региона.

Нужно отметить, что у нас сформирована команда профессионалов. Это дает нам возможность успешно двигаться вперед даже после ухода руководителя. За все время существования «Колмара» мы сменили восемь генеральных директоров, сменили четыре круга топ-менеджеров. И только так мы смогли собрать собственную команду: активную, стрессоустойчивую. С сильной командой можно развиваться даже в тяжелейших условиях.

Завоевание рынка

– Как все-таки молодой компании удалось втиснуться на давно разделенный между крупными игроками рынок?