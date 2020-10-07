Торги акциями «Совкомфлота» на Мосбирже начались с падения

Но, похоже, этот интерес на первых порах обернулся против «Совкомфлота». «Так как в акциях много физических лиц, может быть, кто-то решил быстро начать продавать сразу с открытия, спекулятивно, – объясняет Ганелин. – Но в дальнейшем ситуация выровнялась, потому что возможность купить бумаги на 10% ниже рынка неплохой стимул. Кроме того, у нас давно не было нормальных размещений». Действительно, IPO «Совкомфлота» – первое на Мосбирже в нынешнем году из около трех десятков, которые планировались еще в начале года, но были отложены из-за коронакризиса. Также это первое IPO компании не из IТ-сектора с 2017 г., когда на биржу вышли «Детский мир», «Обувь России» и Globaltruck.