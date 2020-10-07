Торги акциями «Совкомфлота» на Мосбирже начались с падения

Торги акциями «Совкомфлота» на Мосбирже начались с паденияБумаги компании в первый день торгов потеряли около 5% стоимости
7 октября на Московской бирже начались торги акциями одной из крупнейших танкерных компаний в мире – «Совкомфлота». Начало оказалось не особо удачным, в первые часы акции упали на 12,8% от цены первичного размещения: со 105 до 91,56 руб. К концу дня котировки поднялись почти до 100 руб., все еще оставаясь на 5% ниже цены IPO.
Несмотря на это, эксперты оценивают IPO «Совкомфлота» как относительно успешное, учитывая общую конъюнктуру рынка и настороженное отношение глобальных инвесторов к российским активам. «Это первое за долгие годы размещение в секторе и одно из немногих размещений в России в последнее время. При этом объем размещения достаточно большой, из-за чего, возможно, подписка и прошла по нижней границе ценового диапазона», – считает старший аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. Вчерашнее падение цен он связывает со слабой динамикой рынка в целом. Впрочем, все последние российские IPO отметились аналогичной динамикой. Так, при цене первичного размещения бумаг «Детского мира» в 2017 г. на уровне 85 руб. за акцию в первый месяц котировки опускались до 75 руб., а сейчас бумага торгуется на уровне 100 руб.
Аналитик «Атона» Михаил Ганелин считает, что снижение цены на первых торгах связано со спекулятивным настроем розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса. «Розничные инвесторы купили акций «Совкомфлота» примерно на 6 млрд руб., что стало рекордной суммой в истории российских публичных размещений», – отмечал председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. Как объяснил «Ведомостям» управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, высокий спрос со стороны населения объясняется стремлением переложить накопления в ценные бумаги надежных компаний. «По мере снижения депозитных ставок частные лица будут стараться переложить свои накопления из низкодоходных депозитов в ценные бумаги надежных компаний», – говорит Гришунин.
Но, похоже, этот интерес на первых порах обернулся против «Совкомфлота». «Так как в акциях много физических лиц, может быть, кто-то решил быстро начать продавать сразу с открытия, спекулятивно, – объясняет Ганелин. – Но в дальнейшем ситуация выровнялась, потому что возможность купить бумаги на 10% ниже рынка неплохой стимул. Кроме того, у нас давно не было нормальных размещений». Действительно, IPO «Совкомфлота» – первое на Мосбирже в нынешнем году из около трех десятков, которые планировались еще в начале года, но были отложены из-за коронакризиса. Также это первое IPO компании не из IТ-сектора с 2017 г., когда на биржу вышли «Детский мир», «Обувь России» и Globaltruck.
«Сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 г. и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 г. (тогда на биржу вышла «Алроса»)», – отмечает соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов. Компания оценена в $2,7 млрд, в результате чего «Совкомфлот» вошел в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. Квасов особо отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19 и сложные геополитические события, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы.
До проведения размещения некоторые аналитики сомневались в интересе к акциям «Совкомфлота» со стороны иностранных инвесторов. «IPO рассчитано на внутренний рынок в первую очередь, так как иностранные инвесторы навряд ли заинтересуются в моменте бумагами компании из-за ослабления рубля, второй волны коронавируса и угрозы санкций со стороны США и ЕС», – говорил ранее «Ведомостям» Гришунин. Однако на самом деле спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании, говорит Квасов. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами – суверенными фондами Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе размещения, сообщили в фонде, однако приобретенная ими доля не раскрывается.
Министр финансов Антон Силуанов, комментируя приватизацию «Совкомфлота», подчеркнул, что государство сохранило контрольный пакет, а компания получила доступ еще к одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития. «Их предполагается направить не в бюджет, а на финансирование инвестиционной программы компании, предусматривающей строительство флота на отечественных верфях для крупных газовых проектов. Эта сделка – один из элементов нашей работы по снижению доли государственного участия в уставных капиталах госкомпаний», – отметил Силуанов.
«Приватизация «Совкомфлота» позволит компании активно расширять присутствие в ключевых сегментах морских энергетических перевозок, сейсмической разведки, эффективнее обслуживать существующие российские и международные энергетические проекты, а также участвовать в разработке новых маршрутов, в том числе через Северный морской путь и Арктическую зону РФ, – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. – Все это окажет позитивный эффект на развитие российской судостроительной отрасли, так как «Совкомфлот» является одним из крупнейших заказчиков гражданского судостроения в РФ».
Главными направлениями бизнеса «Совкомфлота» являются морская транспортировка нефтепродуктов и обслуживание шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Это крупнейшая российская судоходная компания, ее собственный и зафрахтованный флот насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т. Среди клиентов компании – «Газпром», «Сахалин энерджи», «Лукойл», Exxon и «Эксон нефтегаз», Trafigura, Royal Dutch Shell, Vitol, «Новатэк» и Total. За 2019 г. «Совкомфлот» получил чистую прибыль по МСФО в размере $225,4 млн против убытка в $45,6 млн в 2018 г. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составляет 2,7.