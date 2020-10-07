Силуанов прокомментировал IPO «Совкомфлота»
Средства, вырученные от размещения акций «Совкомфлота» на Московской бирже, будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, предусматривающей строительство флота на отечественных верфях для крупных газовых проектов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Приватизация «Совкомфлота» — одна из долгожданных сделок на российском рынке. При этом государство сохранило свой контрольный пакет, а компания получила доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития», — сказал он, отметив, что сделка является частью работы Минфина по снижению доли государственного участия в уставных капиталах госкомпаний.
Ранее сегодня на Московской бирже состоялось IPO «Совкомфлота» — первое с 2013 г. IPO компании с госучастием. «Совкомфлот» разместил на бирже 17,2% акций по цене 105 руб. за одну обыкновенную акцию. При этом государство сохранило свой контрольный пакет в размере 82,8% от уставного капитала компании.
По данным Минфина, общий объем размещения составит около 408,3 млн акций. Это позволит «Совкомфлоту» привлечь порядка 42,8 млрд. руб.
«Совкомфлот» является крупнейшей в России судоходной компанией. Кроме того, группа занимается морской транспортировкой углеводородов, обслуживанием шельфовой разведки, добычей нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов, 80 их них обладают ледовым классом.