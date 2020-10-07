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Силуанов прокомментировал IPO «Совкомфлота»

Ведомости

Средства, вырученные от размещения акций «Совкомфлота» на Московской бирже, будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, предусматривающей строительство флота на отечественных верфях для крупных газовых проектов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Приватизация «Совкомфлота» — одна из долгожданных сделок на российском рынке. При этом государство сохранило свой контрольный пакет, а компания получила доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития», — сказал он, отметив, что сделка является частью работы Минфина по снижению доли государственного участия в уставных капиталах госкомпаний.

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Ранее сегодня на Московской бирже состоялось IPO «Совкомфлота» — первое с 2013 г. IPO компании с госучастием. «Совкомфлот» разместил на бирже 17,2% акций по цене 105 руб. за одну обыкновенную акцию. При этом государство сохранило свой контрольный пакет в размере 82,8% от уставного капитала компании.

По данным Минфина, общий объем размещения составит около 408,3 млн акций. Это позволит «Совкомфлоту» привлечь порядка 42,8 млрд. руб.

«Совкомфлот» является крупнейшей в России судоходной компанией. Кроме того, группа занимается морской транспортировкой углеводородов, обслуживанием шельфовой разведки, добычей нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов, 80 их них обладают ледовым классом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных