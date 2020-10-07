Силуанов прокомментировал IPO «Совкомфлота»

«Приватизация «Совкомфлота» — одна из долгожданных сделок на российском рынке. При этом государство сохранило свой контрольный пакет, а компания получила доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития», — сказал он, отметив, что сделка является частью работы Минфина по снижению доли государственного участия в уставных капиталах госкомпаний.