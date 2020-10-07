Акции «Совкомфлота» подешевели на 12% на первых торгах

«Сегодняшнее размещение Сомкомфлота — это первое с 2017 г. IPO компании не из ИТ-сектора. Оно вызвало высокий интерес не только институциональных инвесторов — преимущественно из Великобритании и России, но и розничных», — рассказал управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов заявил, что на долю розничных инвесторов здесь пришлось 15% спроса.