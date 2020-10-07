Акции «Совкомфлота» подешевели на 12% на первых торгах
Сегодня «Совкомфлот» в рамках IPO разместил на Московской бирже 17,2% акций по цене 105 руб. за одну обыкновенную акцию и привлек в результате $550 млн. При этом в течение первых двух часов после размещения стоимость акций упала на 12,8% — до 91,56 руб., свидетельствуют данные торгов.
Затем цена акций «Совкомфлота» стала расти. По данным Московской биржи на 12:21, стоимость одной обыкновенной акции составила 97,41 руб.
«Сегодняшнее размещение Сомкомфлота — это первое с 2017 г. IPO компании не из ИТ-сектора. Оно вызвало высокий интерес не только институциональных инвесторов — преимущественно из Великобритании и России, но и розничных», — рассказал управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов заявил, что на долю розничных инвесторов здесь пришлось 15% спроса.
О планах провести IPO «Совкомфлот» сообщил 15 сентября. Компания рассчитывала привлечь не менее $500 млн, которые планировалось направить на новые индустриальные проекты и уменьшение долговой нагрузки. Это стало первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года. Так, доля государства в капитале «Совкомфлота» сохранилась на уровне 82,8%.
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России. Группа занимается также морской транспортировкой углеводородов, обслуживанием шельфовой разведки, а также добычей нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов, 80 их них обладают ледовым классом.