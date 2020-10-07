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Акции «Совкомфлота» подешевели на 12% на первых торгах

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Сегодня «Совкомфлот» в рамках IPO разместил на Московской бирже 17,2% акций по цене 105 руб. за одну обыкновенную акцию и привлек в результате $550 млн. При этом в течение первых двух часов после размещения стоимость акций упала на 12,8% — до 91,56 руб., свидетельствуют данные торгов. 

Затем цена акций «Совкомфлота» стала расти. По данным Московской биржи на 12:21, стоимость одной обыкновенной акции составила 97,41 руб.

Организаторами IPO выступили Сбербанк КИБ, «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan и BofA Securities.

«Сегодняшнее размещение Сомкомфлота — это первое с 2017 г. IPO компании не из ИТ-сектора. Оно вызвало высокий интерес не только институциональных инвесторов — преимущественно из Великобритании и России, но и розничных», — рассказал управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов заявил, что на долю розничных инвесторов здесь пришлось 15% спроса. 

О планах провести IPO «Совкомфлот» сообщил 15 сентября. Компания рассчитывала привлечь не менее $500 млн, которые планировалось направить на новые индустриальные проекты и уменьшение долговой нагрузки. Это стало первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года. Так, доля государства в капитале «Совкомфлота» сохранилась на уровне 82,8%.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России. Группа занимается также морской транспортировкой углеводородов, обслуживанием шельфовой разведки, а также добычей нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов, 80 их них обладают ледовым классом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных