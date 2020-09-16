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Правительство привлечет частных инвесторов в одну из крупнейших госкомпаний

IPO «Совкомфлота» рынок ждал около 10 лет
Анастасия Львова
Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов «Совкомфлота» составляет около $20 млрд /Максим Стулов / Ведомости

«Совкомфлот» – одна из крупнейших танкерных компаний в мире – объявил 15 сентября о намерении привлечь $500 млн на первичном публичном размещении акций на Московской бирже. Единственный акционер компании, правительство России, при этом не планирует продавать акции, размещать будут только бумаги нового выпуска.

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и снижение долговой нагрузки, сообщила компания. Ее чистый долг на конец первого полугодия 2020 г. составляет $2,7 млрд, согласно отчетности. Эта сумма включает банковские кредиты, другие займы и обязательства по лизингу. «Совкомфлот» увеличил чистую прибыль по итогам первого полугодия почти в 2,5 раза до $226,4 млн, выручку – на 19,8% до $951,3 млн (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В сообщении о планах IPO компания также отметила, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, в 2020 г. эти выплаты составят $225 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных