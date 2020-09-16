Правительство привлечет частных инвесторов в одну из крупнейших госкомпаний

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и снижение долговой нагрузки, сообщила компания. Ее чистый долг на конец первого полугодия 2020 г. составляет $2,7 млрд, согласно отчетности. Эта сумма включает банковские кредиты, другие займы и обязательства по лизингу. «Совкомфлот» увеличил чистую прибыль по итогам первого полугодия почти в 2,5 раза до $226,4 млн, выручку – на 19,8% до $951,3 млн (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В сообщении о планах IPO компания также отметила, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, в 2020 г. эти выплаты составят $225 млн.