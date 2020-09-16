Правительство привлечет частных инвесторов в одну из крупнейших госкомпаний

Правительство привлечет частных инвесторов в одну из крупнейших госкомпанийIPO «Совкомфлота» рынок ждал около 10 лет
«Совкомфлот» – одна из крупнейших танкерных компаний в мире – объявил 15 сентября о намерении привлечь $500 млн на первичном публичном размещении акций на Московской бирже. Единственный акционер компании, правительство России, при этом не планирует продавать акции, размещать будут только бумаги нового выпуска.
Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и снижение долговой нагрузки, сообщила компания. Ее чистый долг на конец первого полугодия 2020 г. составляет $2,7 млрд, согласно отчетности. Эта сумма включает банковские кредиты, другие займы и обязательства по лизингу. «Совкомфлот» увеличил чистую прибыль по итогам первого полугодия почти в 2,5 раза до $226,4 млн, выручку – на 19,8% до $951,3 млн (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В сообщении о планах IPO компания также отметила, что планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, в 2020 г. эти выплаты составят $225 млн.