НРА предупреждает о возможном перегреве фондового рынка

НРА предупреждает о возможном перегреве фондового рынкаМногие эксперты считают эти опасения преувеличенными
Возрастающий аппетит инвесторов к рисковым инструментам может привести к перегреву отечественного фондового рынка и, как следствие, его обвалу из-за расхождения фундаментальных показателей деятельности с текущей рыночной оценкой компаний, утверждается в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА) «Рынок управляющих компаний. Прогноз до 2021 г.».
Главные опасения экспертов связаны с ростом рынка коллективных инвестиций, который поддерживается возрастающими объемами продаж розничных инвестиционных продуктов. Так, например, рынок биржевых ПИФов (БПИФ), открытых ПИФов (ОПИФ) и интервальных ПИФов (ИПИФ) с 2017 г. по первое полугодие 2020 г. вырос в 2,5 раза (отчасти из-за эффекта низкой базы) и занял 6,6% всего объема рынка коллективных инвестиций. Для сравнения: в 2017 г. доля розничных ПИФов составляла 3,6%.
При этом Диана Коваленко, младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», отмечает, что за первое полугодие 2020 г. средства физлиц в индивидуальном доверительном управлении увеличились на 18,1%, или на 124 млрд руб., а ОПИФы, ИПИФы, БПИФы выросли на 18,2%, или на 93 млрд руб. Совокупный же объем этих сегментов в конце июня превысил 1,4 трлн руб. По мнению эксперта, при сохранении низких ставок по депозитам и отсутствии сильных потрясений на фондовом рынке можно ожидать дальнейшего значительного роста объема этих фондов.
1,4 трлн руб.
превышает объем средств физлиц в доверительном управлении и ПИФах
Ольга Мещерякова, генеральный директор ООО «Перамо инвест», тоже считает, что рост продолжится. «Мы ожидаем сохранения низкой инфляции и процентных ставок в обозримой перспективе, что благоприятствует росту рынка акций, – говорит Мещерякова. – На этом фоне рост инвестиций в розничные продукты должен продолжиться». В этой связи Юрий Ногин, старший директор рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка НРА, предостерегает: «Если большинство людей переложат средства с банковских депозитов в акции, то котировки акций пойдут вверх. Соответственно, повысится капитализация компаний. Но реальная текущая стоимость компаний может быть ниже – кто-то еще не адаптировался к пандемии, кто-то не успел за динамикой реальных доходов населения. Поэтому в случае усиления пандемии, а также с учетом некоего лага рынок акций может сжаться, что, в свою очередь, способно привести к шоку инвесторов».
Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, признавая теоретическую возможность перегрева, все же склонны полагать, что российскому рынку до этого еще далеко. На взгляд Александра Баранова, директора департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами», в настоящее время аппетит к риску на российском рынке весьма сдержанный и говорить о перегреве не приходится. «Своеобразными стабилизаторами рынка акций выступают профессиональные отечественные инвесторы, в первую очередь – негосударственные пенсионные фонды. Доля акций в их инвестиционных портфелях сейчас в среднем составляет менее 10%», – отмечает эксперт.
Константин Федулинский, гендиректор УК «Открытие», также считает, что «российскому рынку акций до перегрева крайне далеко». «Со дна кризиса 1998 г. по пик 2007 г. индекс Мосбиржи рос темпами, близкими к 60% годовых, в течение 10 лет. А со дна кризиса 2008 г. до пика 2020 г. индекс Мосбиржи рос среднегодовыми темпами лишь 18% годовых, – объясняет Федулинский. – Чтобы дивидендная доходность индекса сейчас сравнялась с дивидендной доходностью в 2007 г., российские акции должны подорожать вчетверо с текущих уровней. Отметим также, что «крэшофобия», она же боязнь обвалов, стоила инвесторам гораздо больше, чем все обвалы рынков, вместе взятые, начиная со времен Великой депрессии».
Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-капитал», считает, что справедливость цены того или иного актива сейчас можно понять только с большим опозданием, когда уже ясно, оправдалась или нет стратегия компании, как реализовались те или иные риски. «Классическим примером может служить пузырь доткомов, когда у инвесторов (как оказалось потом) были завышенные ожидания по поводу того, какую роль интернет-компании будут играть в ближайшем будущем и какие доходы они будут получать, – говорит Кривошеева. – Обратным примером могут служить оценки в условиях экономического кризиса, когда оказывается, что пессимизм, закладываемый в оценки, был избыточным».