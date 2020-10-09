НРА предупреждает о возможном перегреве фондового рынка

Ольга Мещерякова, генеральный директор ООО «Перамо инвест», тоже считает, что рост продолжится. «Мы ожидаем сохранения низкой инфляции и процентных ставок в обозримой перспективе, что благоприятствует росту рынка акций, – говорит Мещерякова. – На этом фоне рост инвестиций в розничные продукты должен продолжиться». В этой связи Юрий Ногин, старший директор рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка НРА, предостерегает: «Если большинство людей переложат средства с банковских депозитов в акции, то котировки акций пойдут вверх. Соответственно, повысится капитализация компаний. Но реальная текущая стоимость компаний может быть ниже – кто-то еще не адаптировался к пандемии, кто-то не успел за динамикой реальных доходов населения. Поэтому в случае усиления пандемии, а также с учетом некоего лага рынок акций может сжаться, что, в свою очередь, способно привести к шоку инвесторов».