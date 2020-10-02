Облигации без срока годности

Облигации без срока годностиДом.РФ объявил о старте бессрочной программы ипотечных облигаций на 7 трлн руб.
Московская биржа зарегистрировала первую на российском рынке бессрочную программу биржевых неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием от «Дом.РФ ипотечный агент», сообщает Дом.РФ. Недавно «Газпром капитал» тоже объявил о запуске программы бессрочных облигаций, но, как подчеркивают в Дом.РФ, программа «Газпром капитала» не предполагает ипотечное покрытие. Так что на рынке именно ипотечных облигаций с бессрочной программой Дом.РФ стал первым. Объем программы – 7 трлн руб., и, как ожидается, ее лимит будет исчерпан в течение 10 лет.
По словам директора по взаимодействию с инвесторами Дом.РФ Алексея Пудовкина, ныне действующая программа ипотечных облигаций объемом 1 трлн руб. исчерпает себя по итогам 2020 г., что вызывает необходимость регистрации новой. «Это шаг по созданию инфраструктурных возможностей для быстрой и эффективной регистрации выпусков в будущем, – говорит Пудовкин. – Ведь сама программа содержит лишь основные параметры выпусков облигаций».
Он отметил, что в настоящее время ипотечные облигации с поручительством Дом.РФ занимают 2% всего долгового рынка России, включаются в ломбардный список ЦБ и имеют выделенные лимиты для НПФ и страховых компаний. «Такие бумаги интересны всем типам инвесторов – от банков и НПФ до управляющих компаний и частных инвесторов», – считает топ-менеджер Дом.РФ. Частным инвесторам, на его взгляд, нравится сочетание низкого кредитного риска (благодаря поручительству государственного института развития Дом.РФ с рейтингом ААА) и высокой доходности (благодаря премии к ОФЗ и депозитам госбанков). А банкам ипотечные облигации нравятся тем, что позволяют привлекать ресурсы под ипотечные кредиты той же срочности, что дает возможность не закладывать кредитный и процентный риски в свои ставки по ипотеке.
7%
в ВВП и банковских балансах составляет сегодня объем ипотеки, а будет стремиться к 15–20%, поскольку в России наблюдается высокая потребность в жилье
По прогнозу Дом.РФ, рынок ипотечных облигаций будет расти по мере роста рынка ипотеки, который стабильно увеличивается более чем на 10% ежегодно. Сегодня объем ипотеки составляет порядка 7% в ВВП и банковских балансах, а будет стремиться к 15–20%, поскольку в России наблюдается высокая потребность в жилье. И это, как считают в Дом.РФ, приведет к органическому росту рынка ипотечных облигаций. По словам Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС брокера», бессрочная программа объемом 7 трлн руб. «отражает веру Дом.РФ в потенциал таких бумаг в России». Вместе с тем он отмечает, что сами облигации не являются в прямом смысле бессрочными – максимальный срок до погашения ограничен 50 годами.
«Оценить привлекательность бессрочных ипотечных облигаций можно будет только после того, как станут известны параметры конкретных выпусков, размещаемых в рамках программы. Но в целом бумаги сегмента достаточно интересны для своего класса инвесторов, – считает Галактионов. – Это специфический инструмент, который требует от инвестора определенного уровня компетенции. Кроме того, ликвидность таких бумаг на биржевых торгах пока слишком скромная, чтобы обеспечить ритейл-инвесторам комфортные условия. Поэтому данному классу бумаг еще предстоит пройти большой путь, прежде чем они станут удобным инструментом для использования широким классом инвесторов». На взгляд директора казначейства «Сбера» Алексея Лякина, с учетом роли и значимости Дом.РФ на рынке секьюритизации программа на 7 трлн руб. отражает не столько веру Дом.РФ, сколько аппетиты банковского сектора на ближайшие годы по выпускам ипотечных ценных бумаг. «Мы поддерживаем эти планы. Это необходимый инструмент для управления процентным и кредитным риском ипотечного портфеля банков», – говорит Лякин.
1 октября Минфин России внес в правительство проект постановления, расширяющий возможности инвестирования в ипотечные ценные бумаги с покрытием АО «Дом.РФ». Проект постановления предполагает инвестирование остатков средств на едином счете федерального бюджета, средств пенсионных накоплений, временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в ипотечные ценные бумаги с покрытием АО «Дом.РФ». «Эта мера направлена на поддержание доступности ипотечного кредитования», – подчеркивается в сообщении ведомства. «Постановление будет способствовать системному повышению спроса на ипотечные ценные бумаги со стороны рыночных участников, что приведет к снижению требуемых рынком доходностей и, как следствие, снижению стоимости фондирования для банков и ставок по ипотеке», – отметил директор департамента финансовой политики Иван Чебесков.