Облигации без срока годности

«Оценить привлекательность бессрочных ипотечных облигаций можно будет только после того, как станут известны параметры конкретных выпусков, размещаемых в рамках программы. Но в целом бумаги сегмента достаточно интересны для своего класса инвесторов, – считает Галактионов. – Это специфический инструмент, который требует от инвестора определенного уровня компетенции. Кроме того, ликвидность таких бумаг на биржевых торгах пока слишком скромная, чтобы обеспечить ритейл-инвесторам комфортные условия. Поэтому данному классу бумаг еще предстоит пройти большой путь, прежде чем они станут удобным инструментом для использования широким классом инвесторов». На взгляд директора казначейства «Сбера» Алексея Лякина, с учетом роли и значимости Дом.РФ на рынке секьюритизации программа на 7 трлн руб. отражает не столько веру Дом.РФ, сколько аппетиты банковского сектора на ближайшие годы по выпускам ипотечных ценных бумаг. «Мы поддерживаем эти планы. Это необходимый инструмент для управления процентным и кредитным риском ипотечного портфеля банков», – говорит Лякин.