Доходы крупнейших банков США в III квартале упали на 30–60%Тем временем персонал в банках мира сократился почти на 70 000 человек
Как показал опрос, проведенный Refinitiv, аналитики ожидают, что чистый доход в III квартале американских банковских групп Citigroup и Wells Fargo, которые занимают в стране 3-е и 4-е места по размеру активов, снизился примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход JPMorgan Chase и Bank of America, которые занимают 1-е и 2-е места соответственно, снизился на 30%. Аналитики отмечают, что, хотя в секторах рынков капитала и инвестиционного банкинга ожидается рост доходов на 5–20%, этого будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение доходов в секторах кредитования и операций с ценными бумагами.
«Объемы льготного кредитования растут, а банки все равно страдают от агрессивной политики Федеральной резервной системы США в этом году», – заявил агентству Reuters аналитик банка Barclays Джейсон Голдберг. Даже инвестиционные банки Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, которые больше ориентированы на работу с рынками капитала, все равно, как ожидается, объявят о снижении доходов в III квартале на 5–10% (отчетность всех перечисленных банков будет опубликована в середине октября).
Доходы американских банков в III квартале упали даже с учетом того, что они не резервировали огромные суммы на случай невозврата кредитов, как это было в I и II кварталах. В сентябре ФРС объявила, что ВВП США снизится в 2020 г. на 3,7%, а не на 6,5%, как считалось в июне. Улучшение прогноза и позволило банкам не увеличивать резервы. По данным ФРС, объемы потребительского кредитования в крупнейших американских банках в III квартале сократились на 3%. Ключевая ставка ФРС в настоящий момент установлена на уровне в 0,25%, тогда как год назад она составляла 2,25%.
Сокращение объемов кредитования вкупе с ростом вкладов обеспокоенных экономической ситуацией американцев привело к накоплению денежных средств в банках, и их чистые процентные доходы (разница между стоимостью денег и прибылью по кредитам и ценным облигациям, на которые банки могут пустить эти деньги) упали до минимального за последние 35 лет уровня, согласно данным Goldman Sachs.
В европейском банковском секторе складывается похожая ситуация. 22 сентября на проводимой Bank of America ежегодной конференции глав финансовых организаций мира представители нескольких крупных европейских банков дали смешанные прогнозы относительно результатов в III квартале. Так, финансовый директор немецкого Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке завил, что у подразделения инвестиционного банкинга дела идут хорошо, а у розничного – не очень из-за низких и даже отрицательных ставок в странах Европы. Представитель Credit Suisse Томас Готтштейн ожидает, что спад в подразделении по управлению собственным капиталом частных клиентов будет компенсирован ростом в подразделении по операциям с сырьевыми товарами.
Между тем, как сообщает агентство Bloomberg, Goldman Sachs объявил о сокращении примерно 1% рабочих мест, что составляет почти 400 человек. В разгар первой волны коронавирусной инфекции весной 2020 г. крупнейшие американские банки пообещали не сокращать штат в этом году. Но угроза второй волны и более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики заставило их нарушить свое обещание и начать понемногу снижать количество сотрудников. JPMorgan Chase в середине июля сократил около 100 рабочих мест, а Citigroup в середине сентября заявил о планах по увольнению около 1% из 204 000 сотрудников по всему миру.
Всего же, по данным Bloomberg, за первые девять месяцев 2020 г. в банковском секторе было объявлено об увольнении 67 844 человек из более чем 30 банков по всему миру. Так, в Европе итальянский банк Intesa Sanpaolo достиг 30 сентября договоренности с профсоюзом об увольнении по собственному желанию не менее 5000 сотрудников. На прошлой неделе британское подразделение испанского банка Banco de Sabadell заявило о сокращении 900 рабочих мест.
Персонал европейских банков на данный момент сократился уже более чем на 53 000 человек, причем 35 000 из них – это сотрудники крупнейшего банка Великобритании HSBC Holdings, который в феврале объявил о программе сокращения издержек на $4,5 млрд. По прогнозу Bloomberg, за весь 2020 год в мировом банковском секторе будет сокращено более 80 000 рабочих мест, что превысит показатель прошлого года, который был рекордным с 2015 г.