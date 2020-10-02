Доходы крупнейших банков США в III квартале упали на 30–60%

Доходы американских банков в III квартале упали даже с учетом того, что они не резервировали огромные суммы на случай невозврата кредитов, как это было в I и II кварталах. В сентябре ФРС объявила, что ВВП США снизится в 2020 г. на 3,7%, а не на 6,5%, как считалось в июне. Улучшение прогноза и позволило банкам не увеличивать резервы. По данным ФРС, объемы потребительского кредитования в крупнейших американских банках в III квартале сократились на 3%. Ключевая ставка ФРС в настоящий момент установлена на уровне в 0,25%, тогда как год назад она составляла 2,25%.