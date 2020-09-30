В США улучшили оценку падения ВВП во II квартале до 31,4%
ВВП США во II квартале 2020 г. по окончательной оценке сократился на рекордные 31,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли США. До этого министерство оценивало падение ВВП страны в 31,7%.
«Согласно третьей оценке Бюро экономического анализа, ВВП США снизился в годовом выражении на 31,4% во втором квартале 2020 г.», — сообщает ведомство.
В ведомстве пояснили, что снижение ВВП во втором квартале вызвано последствиями пандемии коронавируса, в частности, оно связано с сокращением затрат со стороны домохозяйств и предприятий.
В I квартале ВВП США также сократился на 5% в годовом выражении ‒ это было первое падение ВВП начиная с 2014 г.