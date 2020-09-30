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В США улучшили оценку падения ВВП во II квартале до 31,4%

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ВВП США во II квартале 2020 г. по окончательной оценке сократился на рекордные 31,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли США. До этого министерство оценивало падение ВВП страны в 31,7%. 

«Согласно третьей оценке Бюро экономического анализа, ВВП США снизился в годовом выражении на 31,4% во втором квартале 2020 г.», — сообщает ведомство.

В ведомстве пояснили, что снижение ВВП во втором квартале вызвано последствиями пандемии коронавируса, в частности, оно связано с сокращением затрат со стороны домохозяйств и предприятий.

В I квартале ВВП США также сократился на 5% в годовом выражении ‒ это было первое падение ВВП начиная с 2014 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных