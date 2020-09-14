Минэкономразвития улучшило прогнозы по спаду экономики

Минэкономразвития улучшило прогнозы по спаду экономикиПадение ВВП составит 3,9% вместо 5%, заявило ведомство, вызвав споры среди экспертов
Минэкономразвития внесло в правительство обновленный прогноз социально-экономического развития, в котором значительно улучшило ряд показателей. Если в мае ведомство оценивало спад ВВП по итогам года на уровне 5%, то теперь считает, что падение замедлится до 3,9%. А в последующие три года экономику России ждет рост выше 3%.
Министерство также ожидает улучшения по другим макропоказателям. Так, реально располагаемые доходы, по его оценке, снизятся до 3% вместо 3,8%, а реальная зарплата даже вырастет на 1,5%. Безработица ожидается на уровне 5,7%, как и в майском прогнозе.
Аналитики Минэкономразвития считают, что цена нефти марки Urals по итогам года составит $41,8 за баррель, а рубль укрепится до 71,2 руб./$. Прогноз по обороту розничной торговли тоже улучшился: по итогам года он сократится лишь на 4,2% вместо прежних 5,2%. Снижение инвестиций в основной капитал Минэкономразвития теперь оценивает как 6,6% вместо 12%.
Прогноз по падению ВВП на 3,9% кажется излишне оптимистичным, считает ректор РЭШ Рубен Ениколопов. «При этом не вполне понятно, что именно послужило поводом для такой радикальной переоценки, – говорит он. – В ситуации высокой неопределенности, которую мы сейчас переживаем, в целом более разумным кажется сценарный подход, который использует, к примеру, Банк России. Да и базовый сценарий падения ВВП на 4,5–5,5%, озвученный на прошлой неделе Центробанком, также выглядит более реалистичным».
«В принципе, основания для улучшения прогноза у Минэкономразвития есть – благодаря промышленности, которая упала во время коронакризиса не так серьезно, как предполагалось ранее», – отмечает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Экономист напоминает, что промышленность в структуре ВВП дает 30% добавленной стоимости. «То есть фактически как работает промышленность, так работает и экономика», – указывает Остапкович.
Весной Минэкономразвития прогнозировало падение промышленности на уровне 5%, предполагая, что она будет тяжело выходить из кризиса. Но сейчас ситуация значительно улучшилась. «Темпы спада резко замедляются, и промышленность может выйти на минус 2–2,5%, – говорит Остапкович. – А сельское хозяйство и вовсе завершит год в плюсе».
При этом Остапкович призывает не придавать особого значения прогнозам ВВП. «Главное – это доходы и занятость, это люди, – указывает он. – Важно, как поведут себя реальные доходы, а они будут в минусе. Минэкономразвития дает прогноз минус 3%, но у меня есть сомнения в этом. II квартал по доходам упал на 8,5%».
Остается загадкой, откуда возьмется рост реальных зарплат на 1,5% уже в этом году, добавляет Ениколопов. «К сожалению, в последнее время прогнозы Минэкономразвития зачастую воспринимаются как декларативно-индикативные, а не реалистичные, что, к сожалению, снижает к ним доверие», – отмечает он.
В своем прогнозе Минэкономразвития берет за основу отсутствие второй волны коронавируса и новых жестких карантинных ограничений, а также восстановление потребительского спроса и более дорогую, чем ожидалось ранее, нефть, обращает внимание член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Если эти базовые условия реализуются, то прогноз вполне реалистичен, – говорит он. – Хотя не исключено, что в части нефтяных цен параметры завышены. Фактический сценарий может существенно измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и реализации санкционных рисков. Кроме того, грядут выборы президента США, от которых зависит будущее российско-американских отношений».
Итоги первого полугодия дают достаточные основания для оптимизма, считает ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. «Несмотря на крайне сложные условия, реальная заработная плата и размер назначенных пенсий демонстрировали рост на 2,9% относительно первого полугодия 2019 г., – отмечает она. – План правительственной поддержки бизнеса и дифференцированные по территории карантинные меры позволили плавно выйти из кризисной ситуации весны и определили формат действий на случай угрозы второй волны коронавирусной пандемии».