Минэкономразвития улучшило прогнозы по спаду экономики

Прогноз по падению ВВП на 3,9% кажется излишне оптимистичным, считает ректор РЭШ Рубен Ениколопов. «При этом не вполне понятно, что именно послужило поводом для такой радикальной переоценки, – говорит он. – В ситуации высокой неопределенности, которую мы сейчас переживаем, в целом более разумным кажется сценарный подход, который использует, к примеру, Банк России. Да и базовый сценарий падения ВВП на 4,5–5,5%, озвученный на прошлой неделе Центробанком, также выглядит более реалистичным».