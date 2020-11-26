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Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе

Авторы документа учли многие замечания со стороны экспертного сообщества
Александра Кошкина
Новый закон направлен на защиту прав работников, признают эксперты /Helena Lopes / Unsplash

Документ закрепляет право работника трудиться дистанционно на постоянной основе или временно, а также в смешанном формате. Кроме того, он определяет случаи, когда сотрудника могут перевести на удаленку без его согласия.

За четыре месяца, прошедших с первого чтения, в адрес рабочей группы поступило 176 поправок и более 90 обращений со стороны экспертов, отмечается в сообщении Госдумы. В результате из законопроекта исчезла тема регулирования труда удаленных сотрудников, понятия «дистанционная» и «удаленная» работа стали синонимами и разделились на три категории: на постоянной основе, временной и периодической.

Так, удаленная работа на временной основе была ограничена шестью месяцами. Принципиальная разница этой категории заключается в том, что работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником в офисе. При этом его зарплата не может быть понижена, при условии что рабочие задачи, которые стоят перед работником, остаются теми же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных