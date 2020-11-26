Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работеАвторы документа учли многие замечания со стороны экспертного сообщества
Документ закрепляет право работника трудиться дистанционно на постоянной основе или временно, а также в смешанном формате. Кроме того, он определяет случаи, когда сотрудника могут перевести на удаленку без его согласия.
За четыре месяца, прошедших с первого чтения, в адрес рабочей группы поступило 176 поправок и более 90 обращений со стороны экспертов, отмечается в сообщении Госдумы. В результате из законопроекта исчезла тема регулирования труда удаленных сотрудников, понятия «дистанционная» и «удаленная» работа стали синонимами и разделились на три категории: на постоянной основе, временной и периодической.
Так, удаленная работа на временной основе была ограничена шестью месяцами. Принципиальная разница этой категории заключается в том, что работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником в офисе. При этом его зарплата не может быть понижена, при условии что рабочие задачи, которые стоят перед работником, остаются теми же.