Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе

Так, удаленная работа на временной основе была ограничена шестью месяцами. Принципиальная разница этой категории заключается в том, что работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником в офисе. При этом его зарплата не может быть понижена, при условии что рабочие задачи, которые стоят перед работником, остаются теми же.