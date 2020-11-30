«Сбер» делает ставку на нефинансовые услуги

«Бизнес на нефинансовых рынках будет расти на 100% ежегодно, доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы на горизонте 2030 г. достигнет 20–30%», – добавил Греф. Сейчас доля доходов «Сбера» от нефинансовых сервисов составляет 1%. Кроме того, в стратегию заложены рост базы активных розничных клиентов с 98 млн до более 100 млн человек и расширение аудитории мобильного приложения с 64 млн до 75 млн пользователей в месяц.