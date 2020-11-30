«Сбер» делает ставку на нефинансовые услуги

«Сбер» делает ставку на нефинансовые услугиВ 2023 г. компания планирует войти в тройку лидеров на рынке электронной коммерции
Основная цель «Сбера» до 2023 г. – построение интегрированной экосистемы, заявил его глава Герман Греф, представляя новую стратегию компании. При этом уже по итогам 2023 г. «Сбер» намерен войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции.
«Бизнес на нефинансовых рынках будет расти на 100% ежегодно, доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы на горизонте 2030 г. достигнет 20–30%», – добавил Греф. Сейчас доля доходов «Сбера» от нефинансовых сервисов составляет 1%. Кроме того, в стратегию заложены рост базы активных розничных клиентов с 98 млн до более 100 млн человек и расширение аудитории мобильного приложения с 64 млн до 75 млн пользователей в месяц.
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