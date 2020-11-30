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«Сбер» делает ставку на нефинансовые услуги

В 2023 г. компания планирует войти в тройку лидеров на рынке электронной коммерции
Михаил Сидоров
Планы «Сбера» кажутся экспертам слишком оптимистичными /Максим Стулов / Ведомости

Основная цель «Сбера» до 2023 г. – построение интегрированной экосистемы, заявил его глава Герман Греф, представляя новую стратегию компании. При этом уже по итогам 2023 г. «Сбер» намерен войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции.

«Бизнес на нефинансовых рынках будет расти на 100% ежегодно, доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы на горизонте 2030 г. достигнет 20–30%», – добавил Греф. Сейчас доля доходов «Сбера» от нефинансовых сервисов составляет 1%. Кроме того, в стратегию заложены рост базы активных розничных клиентов с 98 млн до более 100 млн человек и расширение аудитории мобильного приложения с 64 млн до 75 млн пользователей в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных