«Сбер» меняет банк на экосистему

В «Салют» вошли три персонажа – Сбер, Афина и Джой. Их базовые функции аналогичны возможностям виртуальных помощников от других компаний: они могут записать пользователя в поликлинику или салон красоты (причем, если желаемое время посещения окажется недоступно, помощник сообразит запросить резервный вариант). Но вдобавок к этому в «Салют» интегрирован доступ к банку и другим сервисам «Сбера». Навыки ассистента можно также расширять с помощью платформы SmartApps – обещается, что это будет способен сделать любой пользователь, не обладающий навыками программирования. Каждый помощник из семейства «Салют» отличается своим «характером» и «темпераментом», так что пользователь сможет выбрать наиболее «близкого по духу» или поменять выбор в любой момент.