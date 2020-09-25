«Сбер» меняет банк на экосистему

«Сбер» меняет банк на экосистемуКомпания объявила о самой масштабной трансформации за свою историю
«Сбербанк превращается в полноценную технологическую компанию», – заявил президент, председатель правления банка Герман Греф в ходе презентации новых элементов и возможностей банковской экосистемы. Поменяется практически всё, начиная с логотипа и имени компании, которая теперь будет называться просто «Сбер», и заканчивая банковскими отделениями. В них появятся новые банкоматы, понимающие голосовые команды и узнающие клиента по биометрии, а также постаматы для получения посылок, кафе и детские уголки.
Впрочем, главное внимание в ходе презентации было уделено технологическим новинкам, среди которых выделяются семейство виртуальных ассистентов «Салют», смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставка SberBox.
В «Салют» вошли три персонажа – Сбер, Афина и Джой. Их базовые функции аналогичны возможностям виртуальных помощников от других компаний: они могут записать пользователя в поликлинику или салон красоты (причем, если желаемое время посещения окажется недоступно, помощник сообразит запросить резервный вариант). Но вдобавок к этому в «Салют» интегрирован доступ к банку и другим сервисам «Сбера». Навыки ассистента можно также расширять с помощью платформы SmartApps – обещается, что это будет способен сделать любой пользователь, не обладающий навыками программирования. Каждый помощник из семейства «Салют» отличается своим «характером» и «темпераментом», так что пользователь сможет выбрать наиболее «близкого по духу» или поменять выбор в любой момент.
Ассистенты будут доступны на мобильных устройствах на платформах iOS и Android в приложениях «Сбера», а также в ряде устройств под брендом «Сбер». В частности, в ТВ-приставке SberBox, которая дает доступ к телеканалам и фильмотеке.
Здесь виртуальный ассистент, например, может распознавать демонстрируемые на экране предметы гардероба (скажем, одежду героя фильма) и прочие товары и – по желанию пользователя – заказывать их покупку и доставку. Помимо прочего в приставке также доступны игры, которыми можно управлять со смартфона, а также музыка в сервисе «СберЗвук» и другой контент. SberBox появится в продаже уже в ближайшее время, заявленная цена приставки – 3490 руб.
Еще одно новое устройство от «Сбера» – мультимедийный смарт-дисплей SberPortal. Он был представлен как «первый российский умный экран с интеллектуальной колонкой и широкоугольной камерой», в котором установлены 10-дюймовый Full HD экран и динамик от Harman Kardon. Управлять SberPortal можно как голосом, так и прикосновениями к экрану, а также жестами перед камерой, которую можно использовать и для видеозвонков. SberPortal станет доступен в конце 2020 г., его цена пока не называется.
Специальный акцент в ходе презентации был сделан на сервисах для предпринимателей: «СберБизнес», «СберСоветник», «СберРешения». Эти сервисы, в частности, смогут оценивать бизнес-идеи с прогнозом на пять лет, подбирать сотрудников, проверять контрагентов, предоставлять бухгалтерские услуги и оказывать юридическую поддержку. Также в экосистему банка войдет платформа Smart Market, где различные компании, включая малый бизнес, смогут создавать новые функции («навыки») для виртуальных ассистентов «Салют». Среди развивающихся сервисов были выделены служба доставки посылок «СберЛогистика» и образовательная платформа для детей «СберКласс», которая уже работает в 65 регионах России.
Для большинства экспертов заявление о трансформации «Сбера» и его технических новшествах на стало сюрпризом. «Сбер» уже давно превратился в полноценную технологическую компанию. Однако то же самое можно сказать и про множество других банков, развивающих дистанционные услуги и мобильные каналы предоставления услуг, – считает Ольга Ульянова, вице-президент – старший кредитный специалист московского филиала Moody’s Investors Service. – Особенность «Сбера» – стратегическая нацеленность на создание экосистемы, т. е. объединение широкого набора банковских и, что важно, небанковских сервисов под единым брендом».
По ее мнению, «Сбер» в этом направлении продвинулся в России дальше всех, но с небольшим отрывом за ним следуют «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ряд других. «Сбер» трансформируется давно, и рынок на это реагирует ужесточением конкуренции за клиентов, ускорением внедрения инноваций и активным партнерством банков с технологическими компаниями: например, «Тинькофф банка» с «Яндексом» или Газпромбанка с «Мегафоном», – отмечает Ульянова. – В конечном итоге рынок должен прийти к тому, что каждый клиент получит возможность через единое мобильное приложение своего банка приобрести любую или почти любую услугу как финансового, так и нефинансового характера».
Процесс трансформации «Сбера» идет уже много лет, поэтому в новостях о запуске новых сервисов наряду с ребрендингом нет потенциала для резкого влияния на рынок, считает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. «В вопросе экосистем я придерживаюсь консервативной позиции, – отмечает она. – Готовность брать на себя предпринимательские риски в сферах, далеких от банковской, – это довольно рискованный путь. Для меня будет большим удивлением, если регулятор в России или мировые регуляторы будут активно поощрять развитие банков в этом направлении».