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В сеть выложили предполагаемый разговор Байдена и Порошенко о Трампе

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции в Киеве обнародовал запись разговора кандидата в президенты США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, где Байден называет действующего американского лидера Дональда Трампа собакой. Диалог датирован 16 ноября 2016 г.

«Смотрите, этот парень, говоря по-английски, он является собакой, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Он ‒ собака, которая схватила машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что в ней», ‒ говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, в ответ на реплику собеседника с голосом Порошенко о том, что разговор с Трампом вышел более теплым, чем ожидалось.

Также в ходе беседы Байден заявил, что продолжит помогать Украине даже после своего ухода с должности вице-президента США. Кроме того, американский политик назвал Порошенко человеком, открывшим Украине путь к демократии.

Ранее, в мае, Деркач опубликовал запись якобы диалога Байдена и Порошенко. Во время разговора Байден приказал украинскому лидеру уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. 10 сентября минфин наложил санкции на собственность Деркача в США.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп выступает на них как кандидат от республиканской партии, Байден ‒ от демократической. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных