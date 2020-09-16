В сеть выложили предполагаемый разговор Байдена и Порошенко о Трампе

«Смотрите, этот парень, говоря по-английски, он является собакой, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Он ‒ собака, которая схватила машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что в ней», ‒ говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, в ответ на реплику собеседника с голосом Порошенко о том, что разговор с Трампом вышел более теплым, чем ожидалось.