США ввели санкции против граждан РФ и украинца за «вмешательство в выборы»

Также под санкции попал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Как утверждает американское ведомство, он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. Кроме того, Минфин США считает, что Деркач минимум с конца 2019 г. до середины 2020 г. вел скрытую кампанию, «направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года», которые состоятся 3 ноября.