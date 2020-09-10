США ввели санкции против граждан РФ и украинца за «вмешательство в выборы»
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы», сообщается на сайте американского Минфина.
«В Соединенных Штатах Россия использовала широкий спектр методов влияния на избирательный процесс... которые затронули в том числе кандидатов в президенты США», — говорится в сообщении ведомства. Минфин также указал, что Россия пытается «посеять рознь между политическими партиями США и повлиять на избирателей» с помощью «множества доверенных лиц».
Так, под санкции попали россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые, по заявлению Минфина США, будучи сотрудниками «Агентства интернет исследований», известного как «фабрика троллей», якобы использовали криптовалюту для финансирования «непрерывных злонамеренных операций для влияния по всему миру».
Также под санкции попал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Как утверждает американское ведомство, он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. Кроме того, Минфин США считает, что Деркач минимум с конца 2019 г. до середины 2020 г. вел скрытую кампанию, «направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года», которые состоятся 3 ноября.
Вся собственность попавших под санкции в США блокируется, они не смогут совершать с ней никаких операций. Также под санкции попадают любые юрлица, на 50% и более принадлежащие Андрееву, Аслановой, Лифшицу или Деркачу.
Ранее в мае Деркач опубликовал резонансную телефонную запись, на которой, по его утверждению, запечатлен разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом, нынешним кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом. На записи, говорил Деркач, Байден «приказывает» Порошенко уволить генпрокурора Украины, который расследовал деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден.