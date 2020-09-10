ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за Украины
Европейский союз (ЕС) на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, сообщается на сайте Совета ЕС.
«Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев – до 15 марта 2021 г.», – сказано в сообщении. Отмечается, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.
В сообщении ЕС указано, что ограничительные меры были введены в ответ «на незаконное присоединение к России Крыма и Севастополя».
Ограничения для российских граждан и компаний за «угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены 17 марта 2014 г. Кроме того, до 31 января 2021 г. в ЕС действуют экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики.
В 2014 г. в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца XVIII в.