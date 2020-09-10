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ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за Украины

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Европейский союз (ЕС) на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев – до 15 марта 2021 г.», – сказано в сообщении. Отмечается, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.

В сообщении ЕС указано, что ограничительные меры были введены в ответ «на незаконное присоединение к России Крыма и Севастополя».

Ограничения для российских граждан и компаний за «угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены 17 марта 2014 г. Кроме того, до 31 января 2021 г. в ЕС действуют экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. 

В 2014 г. в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца XVIII в.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных