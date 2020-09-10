ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за Украины

«Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев – до 15 марта 2021 г.», – сказано в сообщении. Отмечается, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.